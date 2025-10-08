۳۰۰۰سالمند تنگستانی خدمات بهداشتی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کازرونی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: از جمعیت هشت هزار و ۷۷۸ نفری سالمندان تنگستان، سه هزار و ۸۹ سالمند به واحدهای ارائه خدمت در شهرها و روستا مراجعه و حداقل یک‌بار تحت مراقبت قرارگرفته‌اند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان تنگستان اظهار کرد: دربسته‌های خدمتی ارائه‌شده به سالمندان مواردی همچون غربالگری تغذیه، غربالگری افسردگی، مراقبت از زمین خوردن و عدم تعادل، ارزیابی فعالیت بدنی، طب ایرانی و پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی، باهدف شناسایی عوامل خطر در سالمندان و جلوگیری از به وجود آمدن عوارض جسمی برای آن‌ها گنجانده‌شده است.

وی با اشاره به‌رایگان بودن آزمایش تست قند خون و چربی به‌صورت هر سه ماه یک‌بار برای سالمندان تصریح کرد: سالمندان ضمن مراجعه به خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت برای نحوه انجام آزمایش‌ها، می‌توانند مکمل ویتامینی کلسیم د را نیز به‌صورت رایگان دریافت کنند.

کازرونی خاطرنشان کرد: همه مراکز خدمات جامع سلامت به‌صورت حداقل دو روز در هفته از ظرفیت کارشناسان تغذیه و روان استفاده می‌کنند و سالمندان می‌توانند با هماهنگی مراکز بهداشت تحت پوشش خود از این ظرفیت نیز در صورت نیاز بهره‌مند شوند.

محمد کازرونی تأکید کرد: سالمندی یکی از مراحل مهم زندگی انسان به جهت وجود عوامل مختلف برای به خطر افتادن سلامت فرد است لذا سلامت در سالمندی مستلزم توجه به‌سلامت در دوره میان‌سالی است و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.