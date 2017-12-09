۹ درصد جمعیت شهرستان تنگستان سالمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مقدس صبح شنبه در نشست سلامت سالمندان اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات بهداشتی به سالمندان در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان تنگستان اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: از جمعیت حدود هفت هزار نفری سالمندان شهرستان تنگستان که حدود ۹ درصد جمعیت ۷۵ هزارنفری شهرستان را تشکیل می‌دهند، حدود ۶۶ درصد آنها به واحدهای ارائه خدمت در شهرها و روستا مراجعه و حداقل یک‌بار تحت مراقبت قرار گرفته‌اند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان تاکید کرد: باید برنامه‌ریزی‌های لازم در سطح جامعه صورت گیرد تا بتوانیم به جمعیت سالمندان روبه افزایش، خدمات خوبی ارائه دهیم و در این زمینه قطعاً مشارکت همه مردم به‌خصوص سازمان‌های مردم ‌نهاد و خیرین حوزه سلامت می‌تواند مهم و مثمر ثمر باشد.

وی افزود: پدیده سالمندی یک پدیده طبیعی است و همه افراد جامعه آن را تجربه می‌کنند که با برنامه ریزی دقیق برای انجام مراقبت‌های سلامت و ارائه خدمات مطلوب می‌توان دوران سالمندی مفید و فعال داشت.

مقدس تصریح کرد: رعایت سبک زندگی سالم و توجه به‌سلامت جسمی دارای اهمیت است از این رو انجام ورزش های هوازی از جمله پیاده روی به مدت ۳۰دقیقه و سه روز در هفته و یا ۲۰ دقیقه ۵ روز در هفته برای سالمندان مناسب است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان گفت: با دریافت خدمات بهداشتی توسط سالمندان در مراکز خدمات جامع سلامت هزینه های درمان آن ها کاهش می یابد.