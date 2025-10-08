بهاروند: تیم میزبان باید ورزشگاه محل دربی را تعیین کند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهاروند در حاشیه همایش مشترک مدیران و مربیان لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: برخی از بازیکنان به صورت برخط در جلسه حضور داشتند و جلسه خوبی را شاهد بودیم.

بهاروند با اشاره به وضعیت ورزشگاه‌ها افزود: اگر مقایسه کنیم با سنوات گذشته، کارهای زیادی در ورزشگاه انجام شده، اما هنوز ایراداتی وجود دارد که باید برطرف شود. این نکته را قبول داریم که خود باشگاه‌ها نیز خواهان فراهم شدن بهترین شرایط هستند. با این حال مالکیت زمین مسئله‌ای است که فدراسیون فوتبال روی آن مانور زیادی داده است. پیش از هر مسابقه، مصاحبه‌هایی انجام می‌شود که معیارهای سازمان برای اعطای مجوز برگزاری بازی‌ها باید روشن باشد. به عنوان نمونه، ورزشگاه تختی در هفته‌های اخیر با مشکلات چمن روبه‌رو بوده است، اما این ورزشگاه با وجود ایرادات، قابلیت برگزاری مسابقات را دارد. هرچند باید این مشکلات به صورت کامل رفع شوند.

رئیس سازمان لیگ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برگزاری دربی استقلال و پرسپولیس در تهران یا ورزشگاه پارس شیراز گفت: اگر تیم میزبان درخواست داشته باشد که بازی در تهران یا شهر خاصی برگزار شود، این موضوع باید توسط شورای تامین تصمیم‌گیری شود. شرایط برگزاری مسابقات تعیین‌کننده است و درخواست اصلی باید توسط تیم میزبان اعلام شود تا سازمان بتواند اقدام لازم را انجام دهد.

وی درباره وضعیت ورزشگاه تختی افزود: ما نگفتیم ورزشگاه تختی استاندارد نیست، بلکه چمن آن دارای ایراد است. با این حال هزینه‌های زیادی برای اصلاح آن انجام شده و این ورزشگاه در بسیاری موارد به استاندارد نزدیک شده است. تیم‌ها با توجه به هزینه پایین این ورزشگاه، ترجیح می‌دهند در آن مسابقه دهند. برای مثال، بازی استقلال و چادرملو، با وجود مخالفت استقلالی‌ها برای برگزاری در تختی، با تصمیم میزبان انجام شد.

بهاروند همچنین در خصوص وضعیت چمن و امکانات رختکن‌ها اظهار داشت: همکاران ما از نزدیک وضعیت ورزشگاه‌ها را بررسی کرده‌اند و تأکید دارند که چمن تختی همچنان دارای مشکل است. با این حال باید توجه داشت که زحمات زیادی برای بهبود شرایط انجام شده و هزینه‌های زیادی صرف شده است. اگر این ورزشگاه بتواند تا پایان فصل مسابقات آماده باشد، برای برگزاری مسابقات در تهران گزینه‌ای ایده‌آل خواهد بود.

رئیس سازمان لیگ در پایان تاکید کرد: ما تابع ضوابط و الزامات قانونی هستیم و وظایف نظارتی خود را انجام می‌دهیم. برخی مشکلات مربوط به زمانبندی و آماده‌سازی زمین‌ها نیز وجود دارد، به طوری که تیم‌هایی مانند چادرملو با چند بازی باقی‌مانده نمی‌توانند میزبان خود را کامل آماده کنند. این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری و همکاری همه طرف‌ها است تا بتوانیم شرایط بهتری برای مسابقات فراهم کنیم.