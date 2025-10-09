وحید هاشمیان بدون رقیب سرمربی پرسپولیس ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با گذشت ۶ هفته از لیگ برتر بیستوپنجم در شرایطی قرار دارد که تنها یک پیروزی و پنج تساوی در کارنامه دارد؛ آماری که این تیم را در ضعیفترین وضعیت خود نسبت به مدت مشابه در ۱۰ سال اخیر قرار داده است.
عملکرد ضعیف سرخپوشان باعث نارضایتی بخشی از هواداران از عملکرد مدیرعامل، بازیکنان و کادرفنی شده است اما در رأس همه، نام وحید هاشمیان بیش از سایرین در معرض قضاوت قرار گرفته است.
با وجود فشارها، وحید هاشمیان در اظهارات اخیرش تأکید کرده است که ماندن و جنگیدن را انتخاب میکند؛ همانگونه که در دوران بازیگریاش نیز همواره برای تیمش جنگیده بود.
سرمربی پرسپولیس معتقد است تیمش هنوز ظرفیت لازم برای بازگشت به مسیر پیروزی را دارد و میتواند شرایط را به سود خود تغییر دهد.
موج شایعات؛ گزینههایی که نیامدند
در روزهای اخیر، شایعاتی درباره احتمال تغییر در نیمکت پرسپولیس و مذاکره با چند گزینه خارجی و داخلی مطرح شد تا بار دیگر اسم برانکو ایوانکوویچ، اوسمار ویهرا و حسین عبدی بر سر زبان ها بیاید اما بررسیها نشان میدهد هیچیک از این گزینهها در حال حاضر قصد یا شرایط حضور در پرسپولیس را ندارند.
برانکو ایوانکوویچ پس از پایان همکاری با تیم ملی چین در وضعیت مربی آزاد قرار دارد اما خودش بهصراحت اعلام کرده فعلاً برنامهای برای بازگشت به پرسپولیس ندارد. اوسمار ویهرا که اخیراً از تیم بوریرام تایلند جدا شده، در واکنش به شایعه بازگشتش گفته است تا پایان فصل جاری هیچ پیشنهادی را نخواهد پذیرفت.
از سوی دیگر، حسین عبدی نیز که نامش در برخی محافل به عنوان گزینه داخلی مطرح شده بود، اعلام کرده فعلاً درگیر پروژه تیمهای ملی پایه است و تصمیمی برای مربیگری باشگاهی ندارد.
هاشمیان بدون رقیب
بدین ترتیب با رد تمام گزینههای جایگزین، وحید هاشمیان بدون رقیب به کار خود در پرسپولیس ادامه میدهد. در حال حاضر هیچ تصمیم تازهای در سطح مدیریتی باشگاه برای تغییر کادرفنی اتخاذ نشده و مدیریت پرسپولیس نیز ترجیح داده در آرامش، از سرمربی فعلی حمایت کند. هاشمیان حالا میداند که فرصت دیگری برای بازگرداندن تیمش به مسیر بردها دارد؛ فرصتی که اگر از دست برود، شاید آرامش نیمکت سرخپوشان دیگر تکرار نشود.
نظر شما