به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به درخواست باشگاه تراکتور به دلیل حضور ۵ ملی پوش این تیم در اردوی تیم ملی فوتبال جهت دیدارهای دوستانه با روسیه و تانزانیا در روزهای فیفا و با نگاه ملی و به منظور آماده سازی بهتر و حمایت از تنها نماینده کشورمان در لیگ نخبگان آسیا که می بایست در تاریخ ۲۸ مهرماه در برابر شارجه امارات به رقابت بپردازد، دیدار دو تیم تراکتور تبریز و ملوان بندرانزلی در روز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه برگزار نمی شود و زمان برگزاری این مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین دیدار دو تیم استقلال خوزستان و سپاهان اصفهان ساعت ۱۹ روز جمعه ۲۵ مهر ماه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می شود.