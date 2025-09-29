رونمایی از لباس داوران لیگ فوتبال با حضور رئیس فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن بزرگ داوران فوتبال ایران و رونمایی از البسه داوران فوتبال کشور در فصل جاری، صبح امروز به میزبانی مرکز ملی فوتبال و با حضور پرشور پیشکسوتان داوری برگزار شد.
در این مراسم مهدی تاج رئیس فدراسیون، مدیران شرکت حامی داوران فوتبال ایران، حیدر بهاروند، نایب رئیس دوم فدراسیون و رئیس سازمان لیگ، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، طهمورث حیدری و فریده شجاعی اعضای هیئترئیسه فدراسیون، دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون، محمدرضا کشوریفرد، دبیر سازمان لیگ، اعضای کمیته داوران، مرضیه جعفری سرمربی و اعضای تیم ملی فوتبال بانوان، رضا نقیپور، مدیر تیم ملی فوتبال امید، جمعی از داوران، روسای هیئتهای استانی و مدیران باشگاهها حضور داشتند.
در این مراسم از مصطفی شهبازی، حسینعلی یدی، محمد ریاحی، مصطفی اعتمادی و فاطمه نصراللهی، داوران پیشکسوت کشورمان تقدیر شد.
