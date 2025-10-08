جدال خریداران و فروشندگان ارزش معاملات خرد بورس را به ۱۴ همت رساند

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ بازار سهام تهران در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس، پس از حرکتی صعودی در آغاز معاملات و ثبت قله روزانه ۲,۹۴۹,۳۴۵.۳۰ واحد، تحت تاثیر شدت گرفتن عرضه‌ها بخش زیادی از رشد خود را از دست داد و با کاهش ۶,۰۸۴.۲۰ واحد معادل ۰.۲۱ درصد در سطح ۲,۹۲۶,۰۵۹.۲۵ واحد بسته شد.

این عقب‌نشینی پس از نزدیک شدن شاخص به کانال ۳ میلیون واحد، بار دیگر بیانگر نقش مستقیم اراده بازارساز در حفظ ترازهای کلیدی بود؛ به‌ویژه آنکه تثبیت بالای ۲,۹۰۰,۰۰۰ واحد همچنان امید به تغییر روند اصلی بازار را زنده نگه می‌دارد، هرچند سایه سنگین ابهامات ژئوپلتیکی منطقه، بورس را در وضعیت یکی از پرریسک‌ترین بازارهای سرمایه قرار داده است.

جهش صبح و افت پایان روز

در نیمه نخست معاملات، جریان نقدینگی حقیقی با قدرت بیشتری وارد بازار شد و شاخص کل تا ارتفاع ۲,۹۴۹,۳۴۵.۳۰ واحد پیش رفت. ارزش معاملات خرد تا ساعت ۱۲:۰۵:۴۸ به ۱۴,۲۶۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سطح‌های معمول، قابل توجه بود.

صف خرید در این زمان برای ۱۳۸ نماد به ارزش ۱,۵۵۷ میلیارد تومان و صف فروش برای ۹۲ نماد به ارزش ۱,۰۵۰ میلیارد تومان ثبت شد. خروج نقدینگی از خرید حقوقی‌ها ۲۵۹ میلیارد تومان و از صندوق‌های درآمد ثابت ۸۲۲ میلیارد تومان گزارش شد. همچنین سرانه خرید حقیقی‌ها ۸۹ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۸۴.۴ میلیون تومان بود.

این برتری نسبی تقاضا، در نهایت تحت فشار عرضه‌ها و شناسایی سود، به عقب‌نشینی شاخص انجامید؛ به‌گونه‌ای که از نقطه اوج صبح تا پایان بازار، بیش از ۲۳,۰۰۰ واحد از دست رفت. این کاهش در حالی رخ داد که هنوز بخش قابل توجهی از نمادهای پرتراکنش، معاملات مثبت خود را حفظ کردند.

شاخص‌های اصلی بازار

شاخص کل هم‌وزن با رشد ۳۶۶.۱۳ واحد معادل ۰.۰۴ درصد در عدد ۸۳۶,۲۷۵.۰۲ واحد ایستاد که بیانگر توزیع محدودتر رشد در میان نمادهاست. شاخص آزاد شناور با کاهش ۸,۱۱۳.۷۹ واحد معادل ۰.۲۲ درصد به ۳,۷۰۵,۲۹۰.۲۹ واحد رسید. شاخص بازار اول با افت ۲,۵۳۴.۰۹ واحد معادل ۰.۱۱ درصد در سطح ۲,۳۰۱,۱۷۹.۷۸ واحد بسته شد و شاخص بازار دوم با کاهش ۱۷,۹۷۵.۷۰ واحد معادل ۰.۳۳ درصد به عدد ۵,۴۰۲,۹۲۳.۶۴ واحد رسید.

نمادهای اثرگذار بر شاخص

در فهرست نمادهای بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل، فملی با ۷,۳۳۶.۲۳ واحد، وپاسار با ۲,۱۷۱.۲ واحد و وغدیر با ۲,۰۱۲.۲۲ واحد پیشتاز بودند. در سوی منفی‌ها، فارس با اثر منفی ۵,۹۸۸.۷۶ واحد، پارسان با منفی ۲,۵۳۳.۲۵ واحد و شپنا با منفی ۲,۲۴۳.۵۵ واحد بیشترین فشار کاهشی را وارد کردند.

پرتراکنش‌ها بر اساس تعداد معاملات

در بازار بورس، خودرو با ۵۱,۱۸۳ معامله در صدر پرتراکنش‌ها قرار گرفت. پس از آن، فملی با ۲۷,۵۹۵ معامله و وتجارت با ۲۱,۲۹۱ معامله رتبه‌های دوم و سوم را داشتند. در فرابورس، فزر با ۹,۸۲۹ معامله، کیسون با ۷,۸۳۲ معامله و خاور با ۳,۷۷۰ معامله بیشترین معاملات را به خود اختصاص دادند.

وضعیت فرابورس

شاخص کل فرابورس با رشد ۱۶۵.۴۰ واحدی معادل ۰.۶۵ درصد در سطح ۲۵,۴۴۰.۰۴ واحد قرار گرفت. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱۳,۸۳۸,۱۹۱.۶۳۳ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۳,۴۵۸,۷۵۹.۸۴۷ میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس به ۱,۲۶۱,۲۶۵.۵۷۸ میلیارد ریال و حجم معاملات به ۱۰.۲۳۰ میلیارد سهم رسید. در میان نمادهای اثرگذار مثبت، آریا، کگهر و فزر بیشترین نقش را داشتند.

چشم‌انداز هفته آینده

با توجه به موقعیت خاص شاخص کل و نزدیکی به مرز ۳ میلیون واحد، هفته آینده را می‌توان یک هفته سرنوشت‌ساز برای بازار دانست. تثبیت و عبور پایدار از این مقاومت روانی می‌تواند پایه‌گذار تغییر رویکرد و آغاز موج جدید صعودی باشد، هرچند در فضای پرابهام سیاسی–اقتصادی، سناریوهای ناهم‌سو همچنان فعال‌اند.