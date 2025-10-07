بازار زیر سایه بازارساز؛شاخص کل دوباره به کانال ۲.۹ میلیون واحد بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در بورس اوراق بهادار تهران در حالی دنبال می‌شود که شاخص کل با رشد ۲۳ هزار و ۹۱۴ واحدی معادل ۰.۸۳ درصد، بار دیگر به کانال ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی بازگشت و در سطح ۲ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۶۱۱ واحد ایستاد. این بازگشت پس از آن رقم خورد که روز گذشته شاخص کل با افزایش فشار فروش از این کانال عقب‌نشینی کرده بود. با این حال، بازارساز امروز با ورود نقدینگی و کنترل سمت عرضه، زمینه بازگشت بازار به محدوده یادشده را فراهم کرد؛ موضوعی که تثبیت آن می‌تواند برای تغییر نگرش فعالان نسبت به روند کلی بازار امیدوارکننده باشد.

رشد شاخص‌ها و بهبود نسبی معاملات در بورس

در جریان معاملات امروز، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲ هزار و ۸۶۶ واحدی معادل ۰.۳۵ درصد، به رقم ۸۳۱ هزار و ۲۱۲ واحد رسید. همچنین شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ۰.۸۳ درصد افزایش یافت و عدد ۵۱۸ هزار و ۶۶۰ واحد را ثبت کرد. شاخص آزاد شناور نیز با رشد ۳۰ هزار و ۲ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۳۵۹ واحد رسید.

شاخص بازار اول با افزایش ۱۸ هزار و ۲۳۲ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۸۶ هزار واحد و شاخص بازار دوم با رشد ۴۵ هزار و ۸۷۶ واحدی در عدد ۵ میلیون و ۳۹۹ هزار واحد قرار گرفت.

ارزش بازار شرکت‌های بورسی نیز به ۸۷ میلیون و ۴۶۱ هزار میلیارد ریال رسید. مجموع ارزش معاملات بازار به بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال و حجم معاملات به ۸.۴ میلیارد سهم بالغ شد. تعداد کل معاملات انجام‌شده در این روز نیز ۱۱۴ هزار و ۹۰۵ فقره بود که نسبت به روزهای اخیر، نشان‌دهنده بهبود نسبی در عمق معاملات است.

ارزش معاملات خرد و ورود نقدینگی

ارزش معاملات خرد بازار سهام امروز به ۳ هزار و ۹۱ میلیارد تومان رسید. ورود نقدینگی از سمت سرمایه‌گذاران حقیقی (به‌واسطه فروش حقوقی‌ها) ۱۴۳ میلیارد تومان برآورد شد، در حالی‌ که از صندوق‌های با درآمد ثابت نیز ۸۰۳ میلیارد تومان نقدینگی خارج شد؛ نشانه‌ای از افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام.

تا اینجای معاملات، ۱۲۲ نماد با صف خرید به ارزش ۲ هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان همراه بودند و در مقابل، ۵۱ نماد در صف فروش به ارزش ۹۲۲ میلیارد تومان قرار داشتند. همچنین ۳۶۷ نماد مثبت و ۱۱۶ نماد منفی بدون صف دادوستد شدند. سرانه خرید حقیقی‌ها به ۸۹.۸ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها به ۸۰.۲ میلیون تومان رسید.

تأثیرگذارترین نمادها بر شاخص کل

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، «فارس» با تأثیر مثبت ۴ هزار و ۹۹۹ واحدی بیشترین نقش را در رشد بازار داشت. پس از آن «فولاد» با ۳ هزار و ۴۹ واحد، «وبملت» با ۲ هزار و ۶۰ واحد، «نوری» با هزار و ۹۷۹ واحد و «وپاسار» با هزار و یک واحد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نمادهای «کگل» و «کچاد» نیز هر یک به ترتیب با تأثیر مثبت ۹۹۸ و ۹۸۹ واحد، در فهرست نمادهای مؤثر بر رشد شاخص کل دیده می‌شوند.

نمادهای پرتراکنش بورس

در میان نمادهای پرتراکنش بورس، بانک ملت (وبملت) با بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ معامله در صدر قرار گرفت. پس از آن ایران‌خودرو (خودرو) با ۶ هزار و ۷۸۷ معامله و فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۴ هزار و ۵۵۲ معامله در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.

نمادهای سایپا (خساپا) با ۴ هزار و ۴۱۶، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۴ هزار و ۱۰۷، بانک تجارت (وتجارت) با ۲ هزار و ۸۵۹ و زامیاد (خزامیا) با ۲ هزار و ۸۵۶ معامله دیگر نمادهای پرتراکنش امروز بودند.

وضعیت فرابورس ایران

در بازار فرابورس، شاخص کل با رشد ۳۵ واحدی معادل ۰.۱۴ درصد به رقم ۲۵ هزار و ۱۰۹ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با افزایش ۵۱۷ واحدی معادل ۰.۳۷ درصد در سطح ۱۳۸ هزار و ۵۷۰ واحد قرار گرفت.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۱۳ میلیون و ۶۶۰ هزار میلیارد ریال و ارزش بازار پایه به ۳ میلیون و ۴۴۳ هزار میلیارد ریال رسید. تعداد معاملات انجام‌شده در بازار فرابورس ۴۳ هزار و ۸۴۶ فقره و ارزش معاملات ۳۲۲ هزار میلیارد ریال بود.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش در فرابورس

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس، «فزر» با تأثیر منفی ۲۰.۸۴ واحد بیشترین نقش کاهنده را داشت. در مقابل، نمادهای «آریا»، «دماوند»، «خاور»، «کوثر» و «کاسپین» هر یک با تأثیر مثبت بین ۳ تا ۵ واحد از افت بیشتر شاخص جلوگیری کردند.

از نظر تعداد معاملات، نماد «فزر» (پویازرکان آق‌دره) با ۷ هزار و ۴۱۵ معامله در صدر فهرست پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورس قرار گرفت. پس از آن، نمادهای «کلر» با ۵۴۶ معامله، «کرمان» با ۵۲۹، «نیان» با ۴۵۳، «فرابورس» با ۴۴۹، «نان» با ۴۲۳ و «خاور» با ۴۱۹ معامله در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

رفتار امروز بازار سهام نشان داد که پس از نوسانات روز گذشته و عقب‌نشینی موقت شاخص کل، مجدداً جریان نقدینگی و حمایت بازارساز به رشد بازار کمک کرده است. هرچند تثبیت شاخص کل بالای تراز ۲.۹ میلیون واحدی می‌تواند زمینه‌ساز تغییر نگاه‌ها به آینده بازار باشد، اما همچنان سایه ابهامات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای بر تصمیم‌گیری فعالان سنگینی می‌کند و موجب می‌شود مسیر بازار در روزهای آتی با احتیاط دنبال شود.