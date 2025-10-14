به گزارش خبرنگار مهر، روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ بورس اوراق بهادار تهران در حالی آغاز به کار کرد که شاخص کل، پس از عبور از تراز تاریخی ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحدی در روز یکشنبه، در ابتدای معاملات امروز با اندکی عقب‌نشینی مواجه شد. در ساعت ۰۹:۴۷:۲۵ شاخص کل در سطح ۳,۰۴۲,۸۷۵.۲۱ واحد ایستاد که نسبت به روز گذشته کاهش ۵۷.۸۲ واحدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که بازار از نخستین ساعات تحت تأثیر افزایش عرضه‌ها در نمادهای بزرگ قرار گرفت، اما همچنان نشانه‌های قدرت خریداران و حضور فعال بازارساز در سمت تقاضا مشهود بود. تثبیت شاخص بالای مرز ۳ میلیون واحدی به‌عنوان یک دستاورد روانی مهم تلقی می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز استمرار روند صعودی در صورت حفظ تعادل و تداوم ورود نقدینگی حقیقی باشد.

آغاز متعادل بازار با محوریت نمادهای بزرگ

امروز در نخستین کوارتر معاملاتی، ارزش کل معاملات خرد به ۴,۰۴۱ میلیارد تومان رسید و آمارها از ورود نقدینگی ۱۷۹ میلیارد تومانی از سمت حقوقی‌ها و خروج ۷۴۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خبر می‌دهد. این ارقام نشانگر تحرک مثبت سرمایه‌های حقیقی و تمایل آن‌ها به ماندن در بازار سهام است؛ هرچند، هیجان خرید نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته و بازار به سمت تعادل حرکت کرده است.

در این مقطع، ۱۹۹ نماد با صف خرید به ارزش ۱,۵۶۷ میلیارد تومان و ۲۱ نماد با صف فروش به ارزش ۴۳۷ میلیارد تومان مواجه بودند. بر اساس داده‌های ثبت‌شده، ۷۳.۶ میلیون تومان سرانه خرید حقیقی و ۷۱.۴ میلیون تومان سرانه فروش حقیقی بود که تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. در مجموع، فضای معاملات از کاهش هیجان خرید و تثبیت نسبی قیمت‌ها حکایت دارد و پرسش اصلی فعالان این است که آیا قدرت خرید در ادامه حفظ خواهد شد یا خریداران با توجه به سطوح روانی و مقاومت تاریخی، عقب‌نشینی خواهند کرد.

جزئیات شاخص‌ها و عملکرد صنایع

بررسی شاخص‌های اصلی بازار نشان می‌دهد شاخص کل با کاهش بسیار محدود ۵۷.۸۲ واحدی در عدد ۳,۰۴۲,۸۷۵.۲۱ واحد ایستاده است. در عین حال، شاخص کل هم‌وزن با رشد ۳,۹۸۸.۶۰ واحدی معادل ۰.۴۶ درصد در سطح ۸۷۴,۸۶۱.۲۴ واحد قرار دارد؛ موضوعی که بیانگر رشد گسترده‌تر در میان نمادهای کوچک و متوسط بازار است.

شاخص بازار اول با افزایش ۱,۲۳۵.۴۷ واحدی معادل ۰.۰۵ درصد در سطح ۲,۴۰۰,۲۰۷.۶۰ واحد و شاخص بازار دوم با کاهش ۳,۹۳۷.۶۱ واحدی معادل ۰.۰۷ درصد در عدد ۵,۵۹۷,۲۲۰.۱۳ واحد قرار گرفتند. شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نیز به ۵۴۰,۵۱۳.۰۷ واحد رسید که تغییر منفی ۱۰.۲۷ واحدی معادل صفر درصد را نشان می‌دهد. ارزش بازار بورس در این ساعت ۹۱,۱۳۳,۹۲۴.۳۰۶ میلیارد ریال گزارش شد که نسبت به روز قبل تغییر معنی‌داری نداشت.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در ترکیب نمادهای شاخص‌ساز بازار، فارس با اثر منفی ۲,۰۰۲.۳۳ واحدی بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل بر جای گذاشت. پس از آن، فملی با منفی ۱,۷۵۲.۰۴ واحد در جایگاه دوم نمادهای منفی شاخص قرار گرفت. در سمت مقابل، نماد شپدیس با اثر مثبت ۱,۱۷۹.۳۷ واحد و پس از آن میدکو با ۱,۱۴۲ واحد و کچاد با ۹۴۴.۱ واحد بیشترین تأثیر مثبت را داشتند. نماد نوری با منفی ۱,۱۶۱.۳۵ واحد و پارسان با منفی ۸۹۲.۰۴ واحد دیگر عوامل محدودکننده رشد شاخص بودند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس

معیار پرتراکنش‌ها بر اساس تعداد معاملات نشان می‌دهد که ذوب (ذوب‌آهن اصفهان) با ۱۴,۱۲۲ معامله در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از آن خساپا (سایپا) با ۱۰,۴۵۷ معامله و وبملت (بانک ملت) با ۴,۱۸۲ معامله در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

در ادامه، وساپا (سرمایه‌گذاری سایپا) با ۴,۰۹۶ معامله، شپنا (پالایش نفت اصفهان) با ۳,۲۹۱ معامله، کچاد (چادرملو) با ۳,۰۹۰ معامله و فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) با ۲,۸۷۱ معامله از دیگر نمادهای پرتردد نیمه اول معاملات بودند.

قیمت پایانی ذوب در سطح ۳۶۳ ریال با رشد ۲.۸۳ درصدی و خساپا برابر ۴۸۵ ریال با رشد ۲.۷۵ درصدی ثبت شد. در مقابل، وبملت با افت ۰.۲۴ درصدی و شپنا با کاهش ۰.۹۱ درصدی همراه بودند.

عملکرد فرابورس ایران

در بازار فرابورس، شاخص کل با افزایش ۱۲۹.۶۰ واحدی معادل ۰.۴۹ درصد در سطح ۲۶,۳۳۲.۱۱ واحد قرار گرفت. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱۴,۳۱۸,۲۹۸.۲۸۷ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۳,۷۱۰,۲۹۲.۲۸۵ میلیارد ریال گزارش شد. ارزش معاملات تا این لحظه ۳۰,۴۸۵.۶۸۴ میلیارد ریال و حجم معاملات ۲.۸۳۱ میلیارد سهم بوده است.

شاخص هم‌وزن فرابورس با رشد ۷۶۱.۵۱ واحدی معادل ۰.۵۲ درصد در عدد ۱۴۶,۵۰۵.۲۵ واحد ایستاده است. در ترکیب نمادهای اثرگذار بر شاخص، بپاس با ۲۸.۹۶ واحد، آریان با ۲۶.۰۴ واحد و ومپنا با ۸.۰۹ واحد بیشترین تأثیر مثبت را داشتند، در حالی که هیچ‌یک از نمادهای اثرگذار مهم کاهش چشمگیری ثبت نکردند.

پرتراکنش‌های فرابورس

در فهرست پرتراکنش‌ها، فزر (پویازرکان آق‌دره) با ۳,۷۷۱ معامله در رتبه اول قرار گرفت. پس از آن، کیسون با ۲,۹۱۶ معامله و حسینا (توسعه خدمات دریایی و بندری سینا) با ۱,۰۸۹ معامله در رده‌های بعدی بودند. در ادامه، گدنا با ۱,۰۱۷ معامله و آردینه با ۶۵۸ معامله از دیگر نمادهای فعال امروز به شمار می‌رفتند.

تحلیل وضعیت نیمه اول معاملات

حرکت شاخص در محدوده ۳,۰۴۲,۰۰۰ واحد نشان می‌دهد بازار در حال تلاش برای حفظ تعادل پس از جهش‌های قیمتی روزهای گذشته است. رشد شاخص هم‌وزن در برابر ثبات شاخص کل حاکی از تقویت نسبی معاملات در شرکت‌های کوچک و متوسط است. آنچه تاکنون آشکار است، استمرار روند صعودی ملایم و کنترل‌شده با محوریت گروه‌های فلزی، خودرویی و بانکی است.

در عین حال، فعالان بازار بر این باورند که هرچند بازارساز همچنان زیر بازار را گرفته و اجازه اصلاح عمیق نمی‌دهد، شدت گرفتن عرضه‌ها در محدوده ۳ میلیون واحدی می‌تواند موقتاً روند را متوقف کند. به نظر می‌رسد تا زمانی که حمایت شاخص بالای این مرز ادامه یابد، می‌توان با اطمینان بیشتری از تداوم مسیر صعودی صحبت کرد؛ اما نگرانی‌های ژئوپلتیکی همچنان ریسک‌های غیرمنتظره را زنده نگه داشته است.