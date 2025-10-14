نبرد تمام عیار خریداران و فروشندگان در تابلو معاملات؛ شاخص کل عقب نشست

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در پایان معاملات امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ صحنه نبردی تمام‌عیار میان خریداران و فروشندگان بود؛ شاخص کل بورس تهران در حالی که در روز یکشنبه توانسته از مرز ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد عبور کند، امروز صبح توانست تا قله ۳,۰۴۶,۳۳۵.۱۲ واحد پیش رود، اما در ادامه با شدت گرفتن عرضه‌ها و فشار فروش در بسیاری از نمادهای بزرگ، نهایتاً با کاهش ۲۶,۷۸۶.۹۵ واحدی نسبت به روز قبل (معادل ۰.۸۸ درصد) در سطح ۳,۰۱۶,۱۴۷.۲۱ واحد بسته شد. شاخص هم‌وزن اما با رشد ۱,۳۴۵.۵۰ واحدی معادل ۰.۱۵ درصد به ۸۷۲,۲۱۷.۷۴ واحد رسید تا نشانه‌ای از توازن نسبی در میان نمادهای کوچک‌تر بازار باشد.

نوسان‌ها در شاخص‌های اصلی؛ فشار بر بزرگان، استقامت کوچک‌ترها

امروز شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) با افت ۴,۷۵۸.۲۳ واحدی به عدد ۵۳۵,۷۶۵.۳۲ واحد رسید و شاخص آزاد شناور نیز با عقب‌نشینی ۳۶,۷۱۶.۹۶ واحدی در عدد ۳,۸۱۱,۲۱۳.۹۷ واحد ایستاد.

شاخص بازار اول با افت ۲۵,۲۴۹.۱۸ واحدی (۱.۰۵ درصد) به ۲,۳۷۳,۷۲۲.۸۳ واحد و شاخص بازار دوم با کاهش ۳۶,۹۴۵.۲۷ واحدی (۰.۶۶ درصد) به ۵,۵۶۴,۲۱۷.۴۷ واحد رسید.

شاخص کل فرابورس برخلاف بورس تهران اندکی سبزپوش بود و با افزایش ۴۹.۸۴ واحدی معادل ۰.۱۹ درصد در سطح ۲۶,۲۵۲.۳۶ واحد بسته شد. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۴۷۵.۵۶ واحد رشد کرد و به ۱۴۶,۲۱۹.۳۸ واحد رسید.

ارزش و حجم معاملات؛ تعادل نسبی با خروج نقدینگی

ارزش معاملات خرد بورس به ۱۵,۰۲۶ میلیارد تومان رسید. مجموع ارزش معاملات بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران ۱۷۳,۷۳۹.۸۱۰ میلیارد ریال با ۶۰۰,۴۷۵ معامله و حجم ۴۸.۵۹۰ میلیارد سهم بود.

خروج نقدینگی حقیقی به میزان ۶۱۶ میلیارد تومان ثبت شد و در مقابل ۷۰ میلیارد تومان نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شد؛ عددی که حاکی از ادامه احتیاط سرمایه‌گذاران حقیقی پس از رشدهای پی‌درپی است.

صف‌های خرید و فروش؛ نبرد ۱۶۶ در برابر ۱۶۴

در پایان معاملات امروز، ۱۶۶ نماد در محدوده صف خرید با ارزشی معادل ۷۰۶ میلیارد تومان و ۱۶۴ نماد در صف فروش به ارزش ۱,۴۷۵ میلیارد تومان قرار گرفتند؛ ترکیبی که نشان می‌دهد هرچند میل به شناسایی سود افزایش یافته، اما تقاضا در بسیاری از نمادهای بنیادی هنوز فروکش نکرده است.

میانگین سرانه خرید حقیقی ۷۲.۹ میلیون تومان و میانگین سرانه فروش حقیقی ۸۰.۷ میلیون تومان بود. در مجموع ۱۶۲ نماد مثبت غیرصفی و ۱۹۵ نماد منفی غیرصفی در تابلوی بورس به ثبت رسیدند.

نمادهای اثرگذار بر شاخص

در سمت نمادهای شاخص‌ساز، «فارس» با ۵,۶۷۳.۲۷ واحد، «فملی» با ۵,۲۵۶.۱۲ واحد، «فولاد» با ۲,۸۵۳.۳۲ واحد، «نوری» با ۲,۲۰۲.۵۶ واحد و «شپنا» با ۱,۸۹۸.۷۶ واحد بیشترین نقش منفی را در ریزش شاخص داشتند. نماد «شستا» نیز با ۱,۶۹۲.۵۲ واحد اثر کاهشی همراه شد.

پرتراکنش‌ها بر اساس تعداد معامله (نه حجم)

مطابق معیار تعداد معامله، بیشترین معاملات روز در نمادهای «خودرو» با ۴۵,۲۸۲ معامله، «خساپا» با ۳۱,۳۱۹ معامله، «ذوب» با ۳۱,۲۷۶ معامله، «وبملت» با ۱۶,۰۷۱ معامله، «فولاد» با ۱۳,۸۸۴ معامله، «فملی» با ۱۲,۷۷۳ معامله و «شستا» با ۱۱,۷۶۵ معامله به ثبت رسیده است.

در فرابورس نیز نماد «فزر» با ۱۴,۴۳۲ معامله، «کیسون» با ۸,۲۲۵ معامله، و «خاور» با ۲,۹۸۴ معامله بیشترین تراکنش‌ها را داشتند.

وضعیت فرابورس؛ تعادل شاخص و افزایش جزئی تقاضا

بازار فرابورس نیز در مجموع روندی متعادل داشت. ارزش کل معاملات بازار اول و دوم فرابورس ۱,۴۱۱,۶۹۳.۴۸۲ میلیارد ریال در ۲۳۹,۱۹۶ معامله و حجم ۱۲.۹۰۲ میلیارد سهم بود.

از میان نمادهای شاخص‌ساز، «آریا» و «کگهر» اثر منفی و نمادهای «آریان»، «بپاس»، «وسپهر» و «ومپنا» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشتند.

بازارساز دوباره زیر بازار را گرفت؟

بازار امروز به‌رغم عبور اولیه شاخص کل از سطح ۳ میلیون واحدی، در نیمه دوم شاهد فشار سنگین عرضه بود و بسیاری از نمادها وارد محدوده صف فروش شدند. فعالان بازار این وضعیت را ناشی از سیو سود پس از رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی در بسیاری از نمادها ارزیابی می‌کنند. با این حال، نشانه‌های مداخله بازارساز برای حفظ تعادل زیر سطح ۳ میلیون آشکار بود و از ریزش وسیع‌تر شاخص جلوگیری کرد.

با توجه به حجم عرضه‌ها و رفتار محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران، احتمال افزایش فروش در معاملات فردا بالاست و ادامه روند بازار هفته آینده بسته به توان بازار در تثبیت بالای سطح ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحدی خواهد بود. تثبیت این تراز می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری اعتماد مجدد و استمرار روند صعودی باشد.

در عین حال، سایه ابهامات ژئوپلتیکی منطقه همچنان بر سر بازار گسترده است؛ مسأله‌ای که بورس تهران را همچنان در زمره پرریسک‌ترین بازارها قرار داده و امکان هرگونه نوسان شدید را در کوتاه‌مدت باقی گذاشته است.

بطور کلی باید گفت هرچند بازار در ابتدای معاملات توانست به سطح بالای ۳ میلیون واحدی صعود کند، اما با افزایش فروشندگان و سیو سود گسترده در صنایع بزرگ، روندی نزولی به خود گرفت. اراده بازارساز برای کنترل ریزش‌ها مشهود بود، ولی با وجود حمایت‌های مقطعی، بازار همچنان در آستانه تصمیمی سرنوشت‌ساز برای ادامه مسیر خود در هفته آینده قرار دارد.