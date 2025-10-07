به گزارش خبرنگار مهر، روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ بورس تهران با واکنشی مثبت به سیاست‌های حمایتی بازارساز و تقویت تقاضا در نمادهای بزرگ، توانست بار دیگر پس از فراز و نشیب‌های شدید روز گذشته، در کانال ۲,۹۰۰,۰۰۰ واحدی تثبیت شود. این رخداد، فضای امیدواری را در بخش قابل توجهی از جامعه سهامداری ایجاد کرد، هرچند همچنان موضوعات ژئوپلتیکی منطقه و سایه ریسک‌های سیاسی بازار سهام را متلاطم و پرریسک نگه داشته است.

تثبیت شاخص کل پس از نوسان شدید و حمایت بازارساز

در جریان دادوستدهای امروز، شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۱,۴۴۹.۷۰ واحد معادل ۱.۴۳ درصد به تراز ۲,۹۳۲,۱۴۶.۲۳ واحد رسید و پس از عقب‌نشینی دیروز، بار دیگر وارد کانال ۲,۹۰۰,۰۰۰ واحدی شد. بالاترین مقدار روز برای این شاخص ۲,۹۳۶,۰۱۰.۰۷ واحد و کمترین مقدار روز ۲,۸۹۲,۸۷۹.۰۱ واحد ثبت شد. شرایط امروز بیانگر کنترل و حمایت محسوس بازارساز بود؛ کم‌رمقی معاملات دیروز با افزایش قابل توجه تقاضا و کاهش عرضه‌های بزرگ جایگزین شد.

شاخص کل (هم وزن) نیز با رشد ۷,۵۶۵.۲۸ واحد معادل ۰.۹۱ درصد در سطح ۸۳۵,۹۱۱.۳۲ واحد تثبیت شد. این افزایش نشان داد بخشی از نقدینگی به سمت سهام کوچک‌تر هم حرکت کرده و رشد بازار تنها محدود به نمادهای شاخص‌ساز نبوده است. شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با افزایش ۷,۳۷۶.۰۴ واحد برابر با ۱.۴۳ درصد به عدد ۵۲۱,۷۸۰.۴۵ واحد رسید، درحالی‌که شاخص قیمت (هم‌وزن) با صعود ۳,۷۸۹.۷۳ واحد معادل ۰.۹۱ درصد، رقم ۴۱۸,۷۳۸.۵۳ واحد را ثبت کرد.

ارزش و حجم معاملات، ورود پول حقیقی و وضعیت نقدینگی

حجم معاملات امروز ۳۱.۵۴۳ میلیارد سهم بود که در قالب ۴۴۲,۹۵۱ معامله ثبت شد. ارزش کل معاملات برابر با ۱۵۳,۷۸۹.۹۵۹ میلیارد ریال بود و ارزش بازار بورس به ۸۷,۹۷۹,۹۹۳.۶۵۹ میلیارد ریال رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی رقم ۱۱,۲۸۰ میلیارد تومان بود. ورود نقدینگی حقیقی ناشی از فروش حقوقی‌ها معادل ۱,۱۹۰ میلیارد تومان و خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت ۱,۰۳۲ میلیارد تومان ثبت شد؛ نشان‌دهنده همچنان تردید فعالان میان خرید سهم و انتخاب بازارهای با درآمد ثابت.

در انتهای معاملات، ۲۲۲ نماد با ارزش کل ۱,۸۵۰ میلیارد تومان در صف خرید و ۵۴ نماد با ارزش ۷۸۲ میلیارد تومان در صف فروش قرار داشتند. سرانه خرید حقیقی به ۷۴.۹ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی به ۵۹.۱ میلیون تومان رسید. علاوه بر دو دسته فوق، ۲۵۱ نماد مثبت و ۱۳۸ نماد منفی بدون صف بودند.

نمادهای اثرگذار بر شاخص و پرتراکنش‌های روز

در سمت نمادهای شاخص‌ساز، امروز «فملی» با تأثیر مثبت ۷,۳۴۸.۶۳ واحد، «فارس» با ۷,۳۳۱.۹۷ واحد، «فولاد» با ۳,۲۹۹.۳۹ واحد، «وبملت» با ۲,۳۷۸ واحد، «نوری» با ۲,۱۹۹.۵۹ واحد و «وپاسار» با ۲,۱۴۳.۵۸ واحد بیشترین اثر مثبت را داشتند. «پارسان» با تأثیر منفی (۱,۷۵۴.۶۷) واحد تنها نماد اثرگذار کاهشی مهم بود.

در میان نمادهای پرتراکنش بورس تهران که معیار تعداد معامله دارد، «وبملت» با ۲۴,۶۹۶ معامله، «خودرو» با ۱۵,۲۹۴ معامله، «وتجارت» با ۱۴,۹۴۲ معامله، «شپنا» با ۱۴,۲۶۱ معامله، «ذوب» با ۱۲,۸۰۷ معامله، «خساپا» با ۹,۶۴۰ معامله و «شستا» با ۸,۶۴۹ معامله بیشترین دادوستد را به خود اختصاص دادند.

روند فرابورس، شاخص‌ها و نمادهای مهم

در بازار فرابورس، شاخص کل با افزایش ۲۰۰.۴۹ واحد معادل ۰.۸۰ درصد به رقم ۲۵,۲۷۴.۶۵ واحد رسید. بیشترین مقدار روز برای شاخص ۲۵,۲۷۴.۶۵ واحد و کمترین ۲۵,۰۷۴.۰۴ واحد ثبت شد. شاخص قیمت فرابورس نیز ۴۲.۰۹ واحد (۰.۸۰ درصد) رشد داشت و در عدد ۵,۳۰۶.۵۶ واحد متوقف شد.

شاخص کل هم وزن فرابورس با رشد ۱,۳۵۷.۴۸ واحد معادل ۰.۹۸ درصد به ۱۳۹,۴۱۱.۲۶ واحد رسید و شاخص قیمت هم وزن فرابورس نیز ۳۷۵.۷۱ واحد (۰.۹۸ درصد) افزایش یافت تا رقم ۳۸,۵۸۵.۲۵ واحد را ثبت کند.

حجم معاملات فرابورس ۱۰.۰۹۸ میلیارد سهم در قالب ۱۸۶,۲۰۳ معامله با ارزش کل ۱,۱۳۰,۶۵۳.۷۳۶ میلیارد ریال بود.

نمادهای اثرگذار فرابورس شامل «آریا» با ۵۹.۴ واحد، «فغدیر» با ۸.۸ واحد، «نی‌شکر» با ۱۴.۷۱ واحد، «تجلی» با ۷.۸۷ واحد، «ارفع» با ۶.۸۴ واحد و همچنین «فزر» با تأثیر منفی (۲۱.۳۴) واحد و «انتخاب» با (۵.۹۲) واحد در سمت کاهش شاخص بودند.

در بخش پرتراکنش فرابورس، «فزر» با ۱۸,۸۶۰ معامله، «کلر» با ۲,۸۲۸ معامله، «نان» با ۲,۷۵۴ معامله، «رپویا» با ۲,۳۹۳ معامله، «مهر» با ۲,۱۳۵ معامله، «ساوه» با ۲,۰۴۵ معامله و «فرابورس» با ۱,۶۹۵ معامله بیشترین دادوستد را ثبت کردند.

تحلیل فضای بازار

معاملات بورس سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ با تقویت رفتار حمایتی بازارساز و بازگشت شاخص کل به تراز بالای ۲,۹۰۰,۰۰۰ واحدی همراه شد. این تثبیت پس از نوسانات شدید روز گذشته صورت گرفت؛ جایی که شاخص کل پس از یک تلاش ناکام و عقب‌نشینی به کانال پایین‌تر، امروز با حمایت هدفمند بازارساز و ورود خریداران فعال مجدد به سطوح بالاتر دست یافت.

با این وجود، مهم‌ترین عامل تهدیدکننده فضای بازار، تداوم ابهامات ژئوپلتیکی و ریسک‌های سیاسی بود که بورس تهران را همچنان در رده پرریسک‌ترین بازارهای کشور حفظ کرده است. رفتار سرمایه‌گذاران نشان داد که انتظارات از رشد ادامه‌دار، هنوز با تردید و ریسک زیاد همراه است و هرگونه اتفاق جدید سیاسی می‌تواند به سرعت روند بازار را دستخوش تغییر کند.

همچنین، اختلاف رشد شاخص کل و هم وزن، ادامه اتکای رشد به نمادهای بزرگ را تأیید کرد و ورود نقدینگی حقیقی با وجود ارزش معاملات خرد قابل توجه نشانه‌ای مثبت بود.

شاخص کل بورس تهران با ایستادن در سطح ۲,۹۳۲,۱۴۶ واحد و تثبیت بالای مقاومت روانی ۲,۹۰۰,۰۰۰، فضای معاملاتی پرریسک اما با برتری سناریوی صعود را تجربه می‌کند. روند پرقدرت خریداران و حجم بالای دادوستدها، احتمال عبور از مرز ۳ میلیون واحدی و ادامه رشد بازار را تقویت کرده است، با این حال نزدیکی به سطح‌های روانی حساس، خطر بازگشت و اصلاح را همچنان در محدوده بازار حفظ کرده است.

اما آنچه می‌توان به آن وزن داد، اراده بازارساز برای بالا بردن شاخص کل است؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند مسیر صعود را با شتاب بیشتری هموار کرده و مقاومت‌های پیش رو را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد.

اساساً در روندهای پرقدرت، سخن گفتن از مقاومت و حمایت تا حدودی اشتباه است؛ چرا که در روندهای نزولی پرقدرت چه بسیار حمایت‌هایی که از دست می‌روند و در روندهای پرشتاب صعودی چه بسیار مقاومت‌هایی که یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند.