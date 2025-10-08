حفظ تراز ۲.۹ میلیون واحدی شاخص کل؛ آزمون حیاتی بازار در روزهای پرریسک

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ بازار سهام تهران در حالی آغاز به کار کرد که شاخص کل بورس با حرکت امیدوارکننده‌ای در دقایق ابتدایی معاملات تا تراز ۲,۹۴۹,۳۴۵.۳۰ واحد پیش رفت و رشد اولیه‌ای معادل ۱۶,۲۹۵.۲۳ واحد را تجربه کرد. اما در ادامه با شدت گرفتن عرضه‌ها و عقب‌نشینی قدرت خرید، شاخص کل از قله صبحگاهی فاصله گرفت و تا سطح ۲,۹۳۳,۰۵۰.۰۷ واحد کاهش یافت و بخش قابل توجهی از رشد آغازین خود را واگذار کرد. این رفتار رفت و برگشتی شاخص، بازتابی از تقابل سنگین میان جریان ورود نقدینگی حقیقی و فشار فروش ناشی از ابهامات سیاسی–اقتصادی بود.

وضعیت معاملات و نقدینگی

ارزش معاملات خرد امروز به ۶,۷۷۸ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز گذشته فعال‌تر اما همچنان زیر سطح‌های ایده‌آل برای ایجاد یک رالی قدرتمند بود. خروج نقدینگی از محل خرید حقوقی‌ها ۴۰۴ میلیارد تومان و همچنین از صندوق‌های درآمد ثابت ۷۷۳ میلیارد تومان ثبت شد. بازار در بخش صف‌ها، شاهد تشکیل ۷۸ نماد صف خرید به ارزش ۱,۲۶۰ میلیارد تومان و ۷۳ نماد صف فروش به ارزش ۱,۰۶۱ میلیارد تومان بود. در میان نمادهایی که صف نداشتند، ۲۰۹ نماد مثبت و ۳۰۴ نماد منفی معامله شدند.

سرانه خرید حقیقی‌ها ۸۸.۲ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۱۰۴.۸ میلیون تومان بود که نشان از برتری نسبی عرضه در برابر تقاضا دارد.

عملکرد شاخص‌های اصلی

شاخص کل بورس تهران در نهایت با ۹۰۶.۰۳ واحد افزایش نسبت به روز قبل، تغییر مثبت ۰.۰۳ درصد را ثبت کرد اما مسیر حرکتی روز نشان داد که تثبیت بر فراز تراز ۲.۹ میلیون واحد همچنان نیازمند جریان قدرتمند نقدینگی و کاهش ریسک‌های بیرونی است.

شاخص هم‌وزن نیز با صعود ۱,۲۷۴.۷۶ واحدی معادل ۰.۱۵ درصد، به رقم ۸۳۷,۱۸۳.۶۶ واحد رسید که بیانگر گستردگی نسبی رشد در میان نمادها بود. شاخص بازار اول رشد ۳,۴۹۲.۴۳ واحدی معادل ۰.۱۵ درصد به ۲,۳۰۷,۲۰۸.۰۸ واحد را تجربه کرد، در حالی که شاخص بازار دوم با افت ۶,۶۵۶.۸۶ واحدی معادل ۰.۱۲ درصد به ۵,۴۱۴,۲۴۲.۶۵ واحد سقوط کرد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص

در فهرست تاثیرگذاران مثبت بر شاخص کل، فملی با ۷,۳۳۶.۲۳ واحد، نوری با ۲,۱۳۵.۹۹ واحد و وپاسار با ۲,۱۲۴.۳۴ واحد بیشترین نقش را داشتند. از سوی دیگر، فارس با اثر منفی ۳,۹۹۲.۵۱ واحد، پارسان با ۲,۳۳۱.۱۲ واحد و شپنا با ۲,۰۶۸.۲۸ واحد در جبهه کاهش‌دهندگان شاخص قرار گرفتند.

پرتراکنش‌ترین نمادها (بر اساس تعداد معاملات)

در بورس، نماد خودرو با ۳۰,۷۴۲ معامله در صدر فهرست پرتراکنش‌ها قرار گرفت و پس از آن فملی با ۱۹,۷۷۷ معامله و وتجارت با ۱۶,۸۵۲ معامله جایگاه‌های دوم و سوم را کسب کردند. در فرابورس نیز کیسون با ۶,۵۰۶ معامله، فزر با ۶,۳۰۰ معامله و خاور با ۱,۵۳۰ معامله بیشترین دفعات معامله را داشتند.

وضعیت فرابورس

شاخص کل فرابورس با رشد ۱۲۳.۲۱ واحدی معادل ۰.۴۹ درصد به رقم ۲۵,۳۹۷.۸۷ واحد رسید. ارزش کل بازار اول و دوم فرابورس ۱۳,۸۱۳,۲۷۳.۰۵۲ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۳,۴۶۰,۶۹۱.۲۳۱ میلیارد ریال بود.

ارزش معاملات فرابورس به ۳۳,۳۰۱.۳۲۷ میلیارد ریال و حجم معاملات به ۳.۸۰۳ میلیارد سهم رسید. در جمع نمادهای اثرگذار مثبت بر شاخص فرابورس، آریا، فزر و فغدیر بیشترین نقش را داشتند.

چشم‌انداز بازار

حرکت رو به بالای شاخص کل تا نزدیکی تراز ۳ میلیون واحد و سپس عقب‌نشینی، بار دیگر نشان داد که جریان مثبت بازار نیازمند حمایت پیوسته بازارساز و کاهش فشار عرضه است. امروز نشانه‌هایی از اراده بازارساز برای «زیر بازار گرفتن» مشهود بود و تثبیت بالای ۲.۹ میلیون واحد می‌تواند به تغییر نگرش فعالان و بازگشت اطمینان نسبی کمک کند. با این حال، ریسک‌های ژئوپلتیکی منطقه همچنان پابرجاست و بازار سهام در یکی از پرریسک‌ترین موقعیت‌های احتمالی خود به سر می‌برد؛ وضعیتی که در آن می‌توان انتظار هر سناریویی را داشت، از ادامه رالی صعودی تا اصلاح‌های سنگین.