قیمت طلای خام داخلی بیش از ۴ درصد بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ با جهش قابلتوجه قیمتها همراه شده و شاخصهای اصلی در بالاترین سطوح روزانه خود معامله میشوند.
طلای ۱۸ عیار هماکنون با نرخ ۱۱,۴۴۹,۶۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به آغاز روز ۵۱۹,۷۰۰ تومان (معادل ۴.۷۵ درصد) افزایش یافته است. این عیار از کف روزانه ۱۰,۹۳۰,۳۰۰ تومان تا سقف ۱۱,۴۶۳,۶۰۰ تومان پیشروی کرده و در فاصلهای نزدیک به اوج روز ایستاده است.
طلای ۲۴ عیار با قیمت ۱۵,۲۶۵,۹۰۰ تومان مبادله میشود و رشد ۶۹۲,۹۰۰ تومان (۴.۷۵ درصد) را به ثبت رسانده است. دامنه نوسان امروز بین کف ۱۴,۵۷۳,۶۰۰ تومان و سقف ۱۵,۲۸۴,۷۰۰ تومان قرار دارد.
مثقال طلا نیز با رقم ۴۹,۵۸۸,۰۰۰ تومان معامله میشود که افزایش ۲,۲۴۳,۰۰۰ تومان (۴.۷۴ درصد) را نشان میدهد. نرخ آن از کف ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان تا سقف ۴۹,۶۵۵,۰۰۰ تومان رشد کرده و اکنون در بالاترین محدوده روز قرار دارد.
سکه تمام طرح جدید به نرخ ۱۱۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان رسیده و ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان (۲.۳۴ درصد) نسبت به ابتدای روز افزایش یافته است؛ نرخ فعلی در محدوده سقف روز ۱۱۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان قرار دارد.
سکه بهار آزادی با رقم ۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان معامله میشود؛ رشد ۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان (۳.۰۴ درصد) را ثبت کرده و به سقف روز ۱۱۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان نزدیک است.
نیم سکه با قیمت ۶۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان دادوستد میشود؛ افزایش ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان (۲.۶۲ درصد) دارد.
ربع سکه نیز با نرخ ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان معامله میشود و ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان (۴.۷۱ درصد) افزایش یافته است.
