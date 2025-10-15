طلای جهانی مجال استراحت را از بازار داخلی گرفت؛ رشد ۳ درصدی طلای خام

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ در حالی با رشد محسوس قیمت‌ها مواجه است که همزمان افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی و صعود بهای جهانی طلا، دو نیروی محرک اصلی این موج صعودی به شمار می‌روند.

دلار آزاد با رشد ۱,۱۰۰ تومان به بالای سطح ۱۱۰ هزار تومان بازگشته و اونس جهانی نیز با ثبت سقف تاریخی ۴,۲۱۷ دلار و ۴۰ سنت، هم‌اکنون در محدوده ۴,۱۱۶ دلار در حال معامله است.

در معاملات داخلی، طلای ۱۸ عیار با افزایش ۳۱۵,۸۰۰ تومان (معادل ۲.۹۱ درصد) به ۱۱,۱۵۹,۱۰۰ تومان رسیده و از کف روزانه ۱۰,۸۴۴,۵۰۰ تومان فاصله گرفته است.

طلای ۲۴ عیار نیز با رشد مشابه ۴۲۱,۱۰۰ تومان، اکنون در سطح ۱۴,۸۷۸,۷۰۰ تومان معامله می‌شود و در بیشینه روز خود قرار دارد.

در بازار عمده‌فروشان، مثقال طلا با رشد قابل توجه ۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان (حدود ۲.۹ درصد) به نرخ ۴۸,۳۴۱,۰۰۰ تومان رسیده است؛ افزایشی که نشان می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار طلای خام همچنان فعال مانده است.

در بخش سکه نیز قیمت‌ها همگام با فلز زرد جهانی و افزایش نرخ ارز مسیر صعودی را طی می‌کنند:

سکه تمام طرح جدید با قیمت ۱۱۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به روز گذشته ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۶۹ درصد) افزایش دارد.

سکه بهار آزادی به ۱۰۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان رسیده و رشد ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان (۱.۸ درصد) را نشان می‌دهد.

نیم سکه با نرخ ۵۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان (۱.۸۱ درصد) بالاتر از روز گذشته است.

ربع سکه نیز با رشد ۸۰۰,۰۰۰ تومان (۲.۴۸ درصد) به ۳۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان رسیده است.