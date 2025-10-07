قیمت طلا و سکه دوباره بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ با رشد محسوس قیمت‌ها در تمامی اقلام عمده همراه شده و نرخ‌ها در نزدیکی سقف روزانه قرار گرفته‌اند.

طلای ۱۸ عیار هم‌اکنون با نرخ ۱۰,۸۳۵,۰۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به آغاز معاملات امروز ۳۰۴,۱۰۰ تومان معادل ۲.۸۹ درصد افزایش دارد. این فلز گرانبها پس از ثبت کف روزانه ۱۰,۵۳۰,۳۰۰ تومان، تا سقف ۱۰,۸۶۱,۱۰۰ تومان پیش رفته و اکنون در فاصله‌ای نزدیک به اوج روزانه ایستاده است.

طلای ۲۴ عیار با قیمت ۱۴,۴۴۶,۵۰۰ تومان مبادله می‌شود؛ رشدی برابر با ۴۰۵,۴۰۰ تومان (۲.۸۹ درصد) را تجربه کرده است. نوسانات امروز این عیار بین کف ۱۴,۰۴۰,۲۰۰ تومان و سقف ۱۴,۴۸۱,۳۰۰ تومان بوده و نرخ فعلی به سقف روزانه نزدیک است.

مثقال طلا نیز با رقم ۴۶,۹۴۲,۰۰۰ تومان معامله می‌شود و رشد ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان (۲.۹۲ درصد) را به ثبت رسانده است. این دارایی از کف ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ تومان تا سقف ۴۷,۰۴۵,۰۰۰ تومان نوسان داشته و اکنون تقریبا در سقف روز ایستاده است.

در بازار سکه نیز روند صعودی حاکم است. سکه تمام طرح جدید با نرخ ۱۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۳۳ درصد) افزایش یافته است؛ نرخ در آستانه سقف روزانه ۱۱۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان قرار دارد.

سکه بهار آزادی به رقم ۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان رسیده و ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان (۱.۸۸ درصد) رشد کرده است؛ قیمت به محدوده سقف روز ۱۰۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان نزدیک شده است.

نیم سکه با نرخ ۶۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود؛ افزایش ۵۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۸۴ درصد) نسبت به ابتدای روز دارد.

ربع سکه نیز با قیمت ۳۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان در حال مبادله است و ۲۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۶ درصد) رشد را ثبت کرده است.