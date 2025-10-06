  1. اقتصاد
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

افت نرخ طلا و سکه در معاملات امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴

بازار طلا و سکه امروز با کاهش نسبی در بیشتر اقلام همراه شد؛ طلای ۱۸ عیار به ۱۰.۵۳۹ میلیون و سکه طرح جدید به ۱۱۱.۹۶۰ میلیون تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ با کاهش نسبی نرخ‌ها در بیشتر اقلام معاملاتی همراه است و قیمت‌ها در نیمه پایینی بازه روزانه نوسان می‌کنند.

طلای ۱۸ عیار هم‌اکنون با نرخ ۱۰,۵۳۹,۳۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به ابتدای معاملات امروز ۶۴,۸۰۰ تومان معادل ۰.۶۱ درصد کاهش دارد.

طلای ۲۴ عیار با قیمت ۱۴,۰۵۲,۲۰۰ تومان معامله می‌شود؛ افت ۸۶,۵۰۰ تومان (معادل ۰.۶۲ درصد) نسبت به شروع روز دارد.

مثقال طلا به رقم ۴۵,۶۴۱,۰۰۰ تومان رسیده و کاهش ۲۹۰,۰۰۰ تومان معادل ۰.۶۴ درصد را تجربه می‌کند.

در بازار سکه نیز روند نزولی غالب است:

سکه تمام طرح جدید با نرخ ۱۱۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود؛ افت ۴۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۶ درصد) دارد.

سکه بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۱۰۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان رسیده و ۸۷۰,۰۰۰ تومان (۰.۸۲ درصد) کاهش یافته است.

نیم سکه با رقم ۵۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان در کف روز ایستاده و ۳۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۵ درصد) افت کرده است.

ربع سکه نیز با نرخ ۳۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که ۱۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳ درصد) پایین آمده است.

کد خبر 6613496
محمدحسین سیف اللهی مقدم

