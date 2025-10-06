افت نرخ طلا و سکه در معاملات امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴

بازار طلا و سکه امروز با کاهش نسبی در بیشتر اقلام همراه شد؛ طلای ۱۸ عیار به ۱۰.۵۳۹ میلیون و سکه طرح جدید به ۱۱۱.۹۶۰ میلیون تومان رسید.