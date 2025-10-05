به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، بازار طلا و سکه ایران در حالی که هنوز بسته نشده است، شاهد افت همزمان قیمت‌ها در تمامی عیارها و انواع مسکوکات است. معاملات امروز با فشار فروش و کاهش نرخ‌ها در حالی دنبال می‌شود که بازار جهانی تا فردا بسته است و نرخ غیررسمی دلار با مداخلات بانک مرکزی از بالای ۱۱۸ هزار تومان به نزدیکی ۱۱۴ هزار تومان کاهش یافته و اغلب قیمت‌ها در بازار طلای داخلی در لحظه تنظیم این گزارش، در محدوده‌های پایینی بازه روزانه ایستاده‌اند؛ این وضعیت نشان‌دهنده غلبه عرضه بر تقاضا در جریان بازار است.

کاهش محسوس طلای ۱۸ عیار

طلای ۱۸ عیار هم‌اکنون با قیمت ۱۰,۷۸۷,۲۰۰ تومان در حال معامله است؛ رقمی که نسبت به ابتدای روز بیش از ۱۶۷ هزار تومان کاهش یافته و افتی معادل ۱.۵۵ درصد را نشان می‌دهد. این عیار طی معاملات امروز بین کف ۱۰,۷۷۲,۴۰۰ تومان و سقف ۱۰,۹۵۴,۴۰۰ تومان نوسان داشته و نرخ فعلی نزدیک به کف روزانه قرار دارد.

طلای ۲۴ عیار در نیمه پایینی بازه روز

طلای ۲۴ عیار هم‌اکنون به ۱۴,۳۸۲,۸۰۰ تومان رسیده که افتی برابر با ۲۲۳ هزار تومان، معادل ۱.۵۵ درصد نسبت به آغاز روز دارد. دامنه حرکت امروز این عیار از ۱۴,۳۶۳,۱۰۰ تومان تا ۱۴,۶۰۵,۷۰۰ تومان بوده و نرخ فعلی به نیمه پایینی این محدوده متمایل است.

نزول آبشده (مثقال طلا)

آبشده یا مثقال طلا با نرخ ۴۶,۷۱۶,۰۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به نرخ‌های آغازین ۷۳۳ هزار تومان کاهش یافته و افتی معادل ۱.۵۷ درصد را ثبت کرده است. امروز در بازه‌ای میان کف ۴۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان و سقف ۴۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان جابه‌جا شده و موقعیت فعلی آن در بخش پایین بازه قرار دارد.

سکه تمام طرح جدید زیر فشار فروش

سکه تمام طرح جدید امروز با قیمت ۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود؛ کاهشی معادل ۲ میلیون تومان یا ۱.۷۸ درصد کمتر از نرخ آغازین روز. این سکه طی معاملات امروز بین کف ۱۱۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان و سقف ۱۱۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان نوسان کرده و نرخ فعلی در مجاورت کف روزانه ایستاده است.

سکه بهار آزادی با افت بیش از ۱.۸ میلیون تومان

سکه بهار آزادی طرح قدیم هم‌اکنون با نرخ ۱۰۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به ابتدای روز یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان کاهش یافته و افتی برابر با ۱.۶۹ درصد را نشان می‌دهد. این سکه در محدوده‌ای میان کف ۱۰۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان و سقف ۱۰۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان نوسان داشته و نرخ فعلی به سمت کف روز گرایش دارد.

افت کمتر در نیم‌سکه و ربع‌سکه

نیم‌سکه امروز ۶۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان ارزش دارد و نسبت به آغاز روز ۵۰۰ هزار تومان (معادل ۰.۸۲ درصد) کاهش یافته است. دامنه معاملات آن از نرخ فعلی تا سقف ۶۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ثبت شده و موقعیت کنونی در نزدیکی کف روز است.

ربع‌سکه نیز با قیمت ۳۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که نسبت به صبح امروز ۵۰۰ هزار تومان (معادل ۱.۴۷ درصد) کمتر شده و نرخ فعلی در بخش پایین بازه روزانه، بین کف برابر با نرخ فعلی و سقف ۳۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان، قرار دارد.

سکه گرمی کمترین افت را تجربه می‌کند

سکه گرمی با نرخ ۱۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان در جریان معاملات زنده قرار دارد و نسبت به ابتدای روز ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است؛ افتی معادل ۰.۵۹ درصد. نرخ این مسکوک در بازه‌ای میان کف برابر با نرخ فعلی تا سقف ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ تومان تثبیت شده است.