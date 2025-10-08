به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی، ظهر چهارشنبه در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی سلامت زنان در شیراز بر اهمیت توجه به ارتباط میان سلامت روان و بیماری‌های جسمی تأکید کرد و گفت: ریشه بسیاری از مشکلات جسمی با آسیب‌های روانی و اختلالات سلامت روان مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: در سمینار برگزار شده، علاوه بر پرداختن به این مسائل، تلاش شده تا با نگاهی آرمان‌گرایانه، راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری فردی، خانوادگی و اجتماعی در شرایط پر تنش منطقه ارائه شود.

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی گسترده در این زمینه تأکید کرد و افزود: این فرهنگ‌سازی باید هم شامل جامعه پزشکی و فعالان حوزه سلامت (مانند پزشکان، پرستاران و سایر گروه‌ها) و هم شامل خانواده‌ها و عموم جامعه شود تا افرادی که دچار مشکلات سلامت روان هستند، بهتر درک و حمایت شوند.