  1. استانها
  2. فارس
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

لنکرانی: ریشه بسیاری از بیماری‌های جسمی در آسیب‌های روانی است

لنکرانی: ریشه بسیاری از بیماری‌های جسمی در آسیب‌های روانی است

شیراز-رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان بر اهمیت توجه به ارتباط میان سلامت روان و بیماری‌های جسمی تأکید کرد و گفت ریشه بسیاری از مشکلات جسمی با آسیب‌های روانی و اختلالات سلامت روان مرتبط است.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی، ظهر چهارشنبه در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی سلامت زنان در شیراز بر اهمیت توجه به ارتباط میان سلامت روان و بیماری‌های جسمی تأکید کرد و گفت: ریشه بسیاری از مشکلات جسمی با آسیب‌های روانی و اختلالات سلامت روان مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: در سمینار برگزار شده، علاوه بر پرداختن به این مسائل، تلاش شده تا با نگاهی آرمان‌گرایانه، راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری فردی، خانوادگی و اجتماعی در شرایط پر تنش منطقه ارائه شود.

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی گسترده در این زمینه تأکید کرد و افزود: این فرهنگ‌سازی باید هم شامل جامعه پزشکی و فعالان حوزه سلامت (مانند پزشکان، پرستاران و سایر گروه‌ها) و هم شامل خانواده‌ها و عموم جامعه شود تا افرادی که دچار مشکلات سلامت روان هستند، بهتر درک و حمایت شوند.

کد خبر 6615935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها