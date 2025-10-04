به گزارش خبرنگار مهر،کامران باقری لنکرانی، صبح شنبه در نشست خبری چهاردهمین کنفرانس بینالمللی سلامت زنان با بیان اینکه این کنگره بیش از یک دهه به طور پیوسته در شیراز برگزار میشود، گفت: تنها حدود ۲۵ درصد از سلامت افراد به خدمات بهداشتی و درمانی وابسته است و بخش مهمتر آن ریشه در عوامل اجتماعی و اقتصادی دارد.
وی با اشاره به پیوند عمیق روان و جسم، بیماریهای روانتنی را شاهدی بر نقش عوامل روانی در شکلگیری بیماریهای جسمی دانست و ادامه داد: شرایط پساجنگ، اهمیت پرداختن به سلامت روان و ارتباط آن با سایر ابعاد سلامت را برای ما پررنگتر کرده است.
رئیس کنگره بینالمللی سلامت زنان افزود: در تمام دنیا، مسائل مرتبط با سلامت روان، بار مهمی از ناتوانی و بیماریها را به خود اختصاص داده است.
بار ۱۰ درصدی افسردگی و اضطراب در زنان
باقری لنکرانی با ارائه آمار جدید از کشور، گفت: آخرین برآوردها حاکی از آن است که تقریباً حدود ۱۰ درصد از بار بیماریهایی که در خانمها وجود دارد، مربوط به افسردگی و اضطراب است. گرچه این رقم نسبت به میانگین جهانی بالا نیست، اما موضوع بسیار مهمی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.
وی تشدید این چالشها در شرایط بحران را مورد توجه قرار داد و ادامه داد: شرایطی که در مدت زمان جنگ ۱۲ روزه با آن روبرو بودیم، باعث میشود این مسائل تشدید شوند. طبق برخی برآوردها، حدود ۴۰ درصد افزایش اضطراب داشتهایم و به همین خاطر، این یکی از موضوعات مهم سمینار به سلامت روان اختصاص یافت.
پیوند سلامت روان با بیماریهای قلبی و سرطان
رئیس کنگره بینالمللی سلامت زنان، نقش عوامل روانی را در دیگر بیماریهای عمده حیاتی دانست و با اشاره به اینکه بیماریهای قلبی عروقی ۱۴ درصد از بار بیماریها در زنان را تشکیل میدهند، گفت: در بسیاری از مواقع، ریشه یا حداقل تشدید این بیماریها مرتبط با عوامل روانی است. همین مسئله در مورد سرطانها نیز صدق میکند که حدود ۵ درصد از بار بیماریها در خانمها را به خود اختصاص داده است.
باقری لنکرانی با تأکید بر لزوم افزایش تابآوری در جامعه در برابر بحرانها، به آمار شهدای جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: در این جنگ بیش از هزار نفر به شهادت رسیدند که ۱۲۶ نفر از آنها را خانمها تشکیل میدادند و این یعنی حدود ۱۲ درصد شهدای ما. این نشان میدهد که هدفگذاری دشمن، اهداف نظامی صرف نبوده است، بلکه هدفگذاری جامعه معمولی بوده است و این ایجاب میکند که تابآوری را در جامعه افزایش دهیم.
روند نگرانکننده اقدام به خودکشی در بین ارائه کنندگان خدمات سلامت
وی در بخش دیگری از سخنان خود بحث آسیب به خود (خودکشی) را مطرح کرد و با اشاره به اینکه نرخ اقدام به خودکشی در بین خانمها بیشتر از آقایان است، اما خودکشیهای کامل بیشتر در آقایان رخ میدهد، نرخ آمار خودکشی در ایران را حدود ۶ در صد هزار نفر اعلام کرد که از متوسط جهانی (حدود ۹ در صد هزار نفر) پایینتر است.
باقری لنکرانی روند و تمرکز این آسیبها در برخی گروههای خاص را نگرانکننده خواند و افزود: متأسفانه در بین ارائه کنندگان خدمات سلامت، به خصوص پزشکان و دستیاران، با افزایشی در اقدام به خودکشی روبرو بودهایم که این موضوع احتیاج به نگاه بینبخشی و چند لایه دارد.
رئیس کنگره بینالمللی سلامت زنان با تأکید بر اینکه سالمندی جمعیت و موضوع جوانی جمعیت از دیگر محورهای اصلی این سمینار است، گفت: برای ارتقای دانش ارائه کنندگان خدمات سلامت در این حوزه، یک دوره آموزشی مداوم تحت عنوان جوانی جمعیت در حاشیه سمینار تدارک دیده شده است.
وی ادامه داد: سلامت زنان یک نقش محوری برای سلامت کل جامعه دارد. تمام مطالعات نشان داده است که افزایش سواد خانمها تأثیر مستقیم بر کاهش مرگ نوزادان داشته است و اگر سواد سلامت زنان ارتقاء پیدا کند، مدیریت تغذیه خانواده حتی در شرایط اقتصادی ضعیف نیز بهتر خواهد بود.
باقری لنکرانی با اشاره به تغییر سیمای سرطانها در کشور، افزایش سرطان پستان و روده بزرگ را ناشی از تشخیص بیشتر و افزایش سن جمعیت دانست و افزود: نرخ مصرف دخانیات (قلیان و سیگار) در بین خانمها شتاب بیشتری گرفته است که باعث افزایش بار سرطان ریه شده است.
رئیس کنگره بینالمللی سلامت زنان تصریح کرد: با وجود اینکه امید به زندگی در زنان (حدود ۷۸ سال) بیشتر از مردان است، اما زنان سالهای بیشتری (بیش از ۱۰ سال) از پایان عمر خود را با ناتوانی سپری میکنند؛ این نکته نیز بر اهمیت تمرکز بر سالمندی سالم تأکید دارد.
