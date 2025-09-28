باقری لنکرانی:سید حسن نصرالله تاریخ غرب آسیا و جهان اسلام را متحول کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی، بعد از ظهر یکشنبه در مراسم اولین سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: ما در محضر مردی قرار داریم که تاریخ غرب آسیا و جهان اسلام را تحت تأثیر قرار داد. حضور او منطقه ما را در مقاومت به پیش برد و از یک لبنان ضعیف، یک لبنان قوی ساخت که خط اول مقابله با جنایتکاران اسرائیلی شد.

وی با اشاره به ریشه و اصالت سید حسن نصرالله، ادامه داد: رهبر جبهه مقاومت برخاسته از یک خانواده معمولی بود. جوانی که در حاشیه بیروت به دنیا آمد و پدرش یک کشاورز ساده بود.

وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: این شخصیت، شخصیتی خودساخته است که مسیر دشوار طلبگی را در لبنان، نجف و ایران طی کرد تا نهایتاً به رهبری جنبشی مؤثر تبدیل شد.

باقری لنکرانی با تأکید بر شأن علمی بالای سید حسن نصرالله، مهم‌ترین درس را در نحوه ارتباط وی با رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: رهبر جبهه مقاومت همواره اظهار می‌کرد که دید ما نسبت به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران این است که نمی‌نشینیم که ایشان به ما دستوری بدهد و ما آن را انجام می‌دهیم. ما می‌گردیم ببینیم منویات ایشان چیست، آن منویات را پیاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: این دیدگاه، عملگرایی فعالانه و تلاش برای تحقق اهداف کلان رهبری را سهم هر فرد در جبهه مقاومت معرفی می کند.