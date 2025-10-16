لنکرانی: صنعت دارو نیازمند اصلاحات ساختاری فوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران باقری لنکرانی ظهر پنج شنبه در نشست تخصصی سیاستگذاری بازپرداخت در نظام سلامت ایران که در شیراز برگزار شد، با اشاره به اهمیت پایداری صنعت دارو در شرایط اقتصادی و جمعیتی کنونی کشور، بر ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه سیاستگذاری دارویی تأکید کرد.
وی با اشاره به نوسانات ارزی، ساختار ناکارآمد بازپرداخت، و شکاف میان هزینههای واقعی دارو و پوشش بیمهای، گفت: تأخیرهای طولانی در بازپرداخت بیمهها موجب نارضایتی عمومی شده است.
رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت افزود: ساختار فعلی قیمتگذاری دارو، به دلیل همزمانی وظایف نظارتی و اقتصادی سازمان غذا و دارو، دچار مشکل مبنایی است. همچنین قاچاق معکوس دارو و ضعف در مدیریت توزیع از دیگر چالشهای مهم هستند.
لنکرانی با اشاره به تجربیات کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، استرالیا و انگلیس در اجرای سیاستهای بازپرداخت مبتنی بر نتایج، ادامه داد: این کشورها با ارزیابی دقیق اثربخشی داروها موفق به کنترل هزینهها و ارتقای عدالت درمانی شدند.
وی ادامه داد: با این حال، تخفیفهای اجباری و تمرکز بیش از حد بر کاهش قیمت در برخی کشورها موجب کاهش دسترسی به داروهای نوآورانه و نارضایتی اجتماعی شد.
رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه دارو، تقویت تولید داخلی و خودکفایی، شفافسازی و هوشمندسازی پرداختها، نظارت مؤثر و بهینهسازی توزیع، ایجاد تعادل میان قیمتگذاری، کیفیت و دسترسی را محورهای اصلی برشمرد.
لنکرانی گفت: متأسفانه در اجرای این برنامه، به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاهها و محدودیت منابع بودجه، موفقیت چندانی حاصل نشده است.
وی هدف از برگزاری این نشست را تلاش برای اجرای کامل تکالیف قانونی، ارتقای شفافیت، و طراحی نظام بازپرداخت آزادانه و شفاف عنوان کرد و گفت: این نشست فرصتی است برای بازنگری در سیاستها، بهرهگیری از تجربیات گذشته، و حرکت به سوی پایداری نظام دارویی کشور.
لنکرانی تصریح کرد: نتایج علمی این نشست بتواند مبنای اصلاحات اجرایی در سیاست و بیمه کشور قرار گیرد.
