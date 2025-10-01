نظام آبادی پور: دانشگاه باهنر کرمان به جمع ۱۵دانشگاه سطح یک کشور پیوست

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین نظام آبادی‌پور، ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها گفت: امسال پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه شهید باهنر کرمان است و این دانشگاه در طول نیم قرن فعالیت خود، بیش از ۸۲ هزار فارغ‌التحصیل داشته که اکنون در بخش‌های مختلف استان کرمان و سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت افزود: در نیمه نخست امسال، ۶۰ میلیارد تومان قرارداد با بخش صنعت منعقد شده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم نسبت به سال‌های گذشته دو برابر شود.

نظام‌آبادی‌پور، تعداد دانشجویان فعال دانشگاه باهنر را ۱۳ هزار نفر اعلام کرد و با اشاره به چالش‌های پیش‌روی دانشگاه‌ها گفت: سال تحصیلی جدید را در شرایطی آغاز می‌کنیم که دشمنان تلاش دارند برنامه‌هایی را در محیط های علمی دنبال کنند که با منافع ملی کشور مغایرت دارد.

وی افزود: هدف ما این است که با روشنگری و تبیین مناسب در دانشگاه، مانع تحقق این برنامه‌ها شویم و در این مسیر، همکاری رسانه‌ها بسیار ضروری است.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: هزینه تحصیل هر دانشجوی روزانه در سال حدود ۱۵۰ میلیون تومان است که دولت تنها یک پنجم این مبلغ را تأمین می‌کند.

نظام‌آبادی‌پور، تصریح کرد: در حوزه خوابگاه‌های دانشجویی نیز ۷.۴ میلیارد تومان برای رفع مشکلات و تأمین تجهیزات خوابگاه ها هزینه شده است.

وی درباره خوابگاه های متاهلی نیز گفت: در صورت نهایی شدن مراحل اجرایی، در آبان‌ماه کلنگ‌زنی بلوک ۴۰ واحدی خوابگاه متأهلی انجام می شود.

وی با بیان اینکه در برخی رشته‌ها ظرفیت روزانه تکمیل نمی‌شود افزود: رشته‌های شبانه‌ای که سال گذشته با استقبال کم مواجه بودند، در سال تحصیلی جدید حذف شده‌اند.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان با تأکید بر ضرورت نیازسنجی در رشته‌های مورد نیاز صنایع استان کرمان، خاطرنشان کرد: در برخی رشته‌ها با تراکم استاد و دانشجو مواجه هستیم و باید مشخص شود کدام رشته‌ها نیاز به توسعه دارند و کدام باید محدود شوند.