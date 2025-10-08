  1. هنر
  2. تئاتر
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

معرفی هیئت داوران بخش مسابقه کارگاه‌های آموزشی جشنواره آیینی و سنتی

معرفی هیئت داوران بخش مسابقه کارگاه‌های آموزشی جشنواره آیینی و سنتی

هیئت داوران بخش مسابقه کارگاه‌های آموزشی بیست و دومین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و دومین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی، هیئت داوران بخش مسابقه کارگاه‌های آموزشی جشنواره متشکل از سید عظیم موسوی، داریوش نصیری و محمود دهقان هراتی داوران تنها بخش رقابتی این دوره از جشنواره آیینی و سنتی معرفی شدند و برگزیدگان در آیین اختتامیه معرفی می‌شوند.

بیست‌ و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی در حال برگزاری است.

دوره‌های آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان رسیده است و پس از آن از ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی برگزار شد و از ۱۲ مهر اجراهای غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره در حال برگزاری است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره مراجعه کنند.

کد خبر 6616136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها