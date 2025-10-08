به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و دومین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی، هیئت داوران بخش مسابقه کارگاه‌های آموزشی جشنواره متشکل از سید عظیم موسوی، داریوش نصیری و محمود دهقان هراتی داوران تنها بخش رقابتی این دوره از جشنواره آیینی و سنتی معرفی شدند و برگزیدگان در آیین اختتامیه معرفی می‌شوند.

بیست‌ و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی در حال برگزاری است.

دوره‌های آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان رسیده است و پس از آن از ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی برگزار شد و از ۱۲ مهر اجراهای غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره در حال برگزاری است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره مراجعه کنند.