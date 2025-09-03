تمرکز جشنواره آیینی و سنتی بر آموزش و مناطق کمتر برخوردار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی با شعار «مدرسه‌ای به وسعت ایران‌زمین» از ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و تا مهر ادامه خواهد داشت.

این دوره با تمرکز بر آموزش و گسترش فعالیت‌ها در سراسر کشور و با برنامه آموزشی شامل ۱۲۰ کارگاه در هفت شاخه نمایش‌های آیینی و سنتی در حال برگزاری است.

مرحله نخست این کارگاه‌ها در قالب ۴۸ دوره ۱۵‌ روزه با کلاس‌های سه‌ساعته، به‌طور همزمان در ۳۱ شهر کشور برگزار شد و مرحله دوم از ۸ تا ۲۳ شهریور در دیگر شهرها ادامه می‌یابد.

تاکنون ۵۴۰۰ ساعت آموزش ثبت شده و ۲۱۵۰ هنرجو زیر نظر ۴۸ مدرس و استاد برجسته در این کارگاه‌ها شرکت کرده‌اند.

گستره جغرافیایی جشنواره در این دوره، شهرهایی چون میرجاوه، قصرقند، سوسنگرد، آشخانه، میناب، جلفا، سنندج، ملایر، بهشهر، رشت، بندرانزلی، ساری و مریوان را در بر می‌گیرد؛ شهرهایی که از جمله میزبانان کارگاه‌ها خواهند بود که در مجموع ۶۴ شهر کشور متقاضی میزبانی بوده‌اند.

کارگاه‌های آموزشی این دوره، حوزه‌های متنوعی از نمایش‌های سنتی از جمله شبیه‌خوانی، نقالی، تخت‌حوضی، نمایش‌های عروسکی سنتی، شاهنامه‌خوانی، حرکات آیینی اقوام و نقل‌های موسیقایی محلی را در بر می‌گیرند.

در میان مدرسان حاضر در این برنامه‌ها نام‌هایی چون جواد انصافی، علی فتحعلی، داوود داداشی، احمد عزیزی، مهدی دریایی، ابراهیم ارقمی، جواد حیدرپور، حسین ظاهری، حسن طاهری‌زاده، پریسا سیمین‌مهر، افسانه غریب‌نواز، مریم تواسونی، رضوان سنجابی، هواس پلوک، عبدالحکیم بهار، پژمان پهلوانی، قاسم مهرنیا، جمشید داورپناه، منوچهر محمدپور، خسرو نایبی‌فر، علی‌اصغر لشکری و … به چشم می‌خورد.

یکی از اهداف اصلی جشنواره در این دوره، توجه به مناطق کمتر برخوردار و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی است. در همین راستا، از امکانات محلی شهرهای کوچک و مرزی بهره گرفته شده و معلمان بومی در کنار استادان حرفه‌ای در فرآیند آموزش مشارکت می‌کنند. همچنین آموزشگاه‌ها و مؤسسات خصوصی نیز در برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌ها همکاری دارند.

بیست‌ودومین جشنواره نمایش‌های‌ آیینی و سنتی در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی برگزار می‌شود. پس از اتمام دوره‌های آموزشی در ۲۴ شهریور، از ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی برگزار خواهد شد و از ۱۲ مهر نیز اجراهای غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره آغاز می‌شود.

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های‌ آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری درحال برگزاری است.