به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته ملی کودک، تازهترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی با عنوان «تربیت کودک در اندیشه حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی)» منتشر و روانه بازار نشر شد.
این کتاب با هدف تجهیز مربیان، معلمان، طراحان و برنامهریزان حوزه آموزش و تربیت کودک و همچنین فراهم آوردن نگرشی عالمانه و آگاهانه برای والدین درباره موضوع مهم تربیت اسلامی کودکان، توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است.
کتاب «تربیت کودک» الگویی کاربردی برای تعلیم و تربیت در دوره کودکی مبتنی بر دیدگاههای رهبر معظم انقلاب ارائه میکند. محورهای اصلی این کتاب شامل عرصهها و اهداف تربیت، اصول تربیت در دوره کودکی، رویکردهای برنامه آموزش کودک و ضوابط تولید محصولات آموزشی و تربیتی است.
این اثر ۲۸۰ صفحهای حاوی مباحث نو و منتشرنشده از حضرت آیتالله خامنهای درباره تربیت کودک بوده و با نظارت متخصصین حوزه کودک توسط دکتر محمد شهریاری تحقیق و تدوین شده است.
