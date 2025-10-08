  1. فرهنگ و ادب
کودکان را با آموزه‌های رهبری، تربیت کنید

کتاب «تربیت کودک در اندیشه رهبر انقلاب» همزمان با هفته ملی کودک منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ همزمان با آغاز هفته‌ ملی کودک، تازه‌ترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی با عنوان «تربیت کودک در اندیشه حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» منتشر و روانه بازار نشر شد.

این کتاب با هدف تجهیز مربیان، معلمان، طراحان و برنامه‌ریزان حوزه آموزش و تربیت کودک و همچنین فراهم آوردن نگرشی عالمانه و آگاهانه برای والدین درباره موضوع مهم تربیت اسلامی کودکان، توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است.

کتاب «تربیت کودک» الگویی کاربردی برای تعلیم و تربیت در دوره کودکی مبتنی بر دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب ارائه می‌کند. محورهای اصلی این کتاب شامل عرصه‌ها و اهداف تربیت، اصول تربیت در دوره کودکی، رویکردهای برنامه آموزش کودک و ضوابط تولید محصولات آموزشی و تربیتی است.

این اثر ۲۸۰ صفحه‌ای حاوی مباحث نو و منتشرنشده از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره تربیت کودک بوده و با نظارت متخصصین حوزه کودک توسط دکتر محمد شهریاری تحقیق و تدوین شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه کتاب به وب‌سایت رسمی انتشارات مراجعه کنند: https://shop.khameneibook.ir/product/کتاب-تربیت-کودک

