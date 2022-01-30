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۱۰ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۰۶

توسط ناشر اعلام شد؛

«جهادتبیین»؛پرفروشترینِ انتشارات انقلاب اسلامی در نمایشگاه مجازی

«جهادتبیین»؛پرفروشترینِ انتشارات انقلاب اسلامی در نمایشگاه مجازی

کتاب جهاد تبیین که از تازه ترین آثار انتشارات انقلاب اسلامی است، پرفروش‌ترین اثر این‌ناشر در دومین‌نمایشگاه مجازی کتاب تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جهاد تبیین» نوشته حجت‌الاسلام سعید صلح‌میرزایی که از تازه‌ترین آثار انتشارات انقلاب اسلامی است و به‌تازگی چاپ شده، عنوان پرفروش‌ترین کتاب این انتشارات در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را به خود اختصاص داده است.

انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران شرکت کرده است و تا روز هفتم نمایشگاه، کتاب «جهاد تبیین» در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پرفروش‌ترین کتاب این انتشارات است؛ این در حالی است که چاپ نخست کتاب «جهاد تبیین» به علت استقبال خوب مخاطبان به اتمام رسیده بود و در سه روز نخست، در فهرست کتب نمایشگاه مجازی حضور نداشت.

از دیگر عناوین پرفروش انتشارات انقلاب اسلامی می‌توان به خون دلی که لعل شد؛ همرزمان حسین (ع)؛بدان ایدک الله؛ روش تحلیل سیاسی؛ صلح امام حسن (ع)؛تفسیر سوره مجادله؛ حماسه امام سجاد (ع) اشاره کرد.

از بین کتب فقهی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی)، دو کتاب «اجوبة الاستفتائات» و «رساله نماز و روزه» که حاوی آخرین نظرات فقهی معظّم له است در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

کد مطلب 5412272

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