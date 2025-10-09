  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

برگزاری شورای اداری گرمسار با حضور وزیر نیرو

گرمسار- علی آبادی وزیر نیرو در بدو ورود به استان سمنان و گرمسار در شورای اداری این شهرستان شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر پنجشنبه شورای اداری گرمسار با حضور عباس علی آبادی وزیر نیروی دولت چهاردهم و جمعی از مسئولان و نمایندگان استان های تهران و سمنان در فرمانداری گرمسار برگزار شد.‌

وزیر نیرو و جمعی از معاونان وی به همراه نمایندگان استان های تهران و مجلس در این نشست پیرامون طرح آبرسانی نمرود و سیمین دشت به غرب استان سمنان و حقابه مردم و کشاورزان گرمساری از نمرود بحث و تبادل نظر می‌کنند.

مردم‌غرب استان امیدوار هستند بالاخره بعد از سال ها در این سفر با حضور مقام عالی وزارت نیرو مشکل حقابه سد نمرود برای شهرستان های غربی استان حل شود.

