به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی،بعد از ظهر پنجشنبه، در جریان سفر یک‌روزه خود به فیروزکوه، از طرح ملی سد مخزنی نمرود، مسیر رودخانه حبله‌رود و بند انحرافی سیمین‌دشت بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این پروژه‌های مهم حوزه آب قرار گرفت.

در این بازدید که با حضور ابوالفضل زمانی‌نژاد فرماندار فیروزکوه، رامین نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران استانی و مسئولان وزارت نیرو و استان سمنان انجام شد، وزیر نیرو ضمن بازدید میدانی از بخش‌های مختلف سد نمرود، از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده برای کنترل منابع آب و بهبود وضعیت آب‌رسانی منطقه قرار گرفت.

علی‌آبادی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: اراده دولت بر این است که طرح ملی سد نمرود در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین اعتبار و تکمیل شود.

وی افزود: علت اصلی تأخیر در اجرای این پروژه، تأمین اعتبار برای تملک اراضی محدوده دریاچه سد بوده است. خوشبختانه عملیات اجرایی بدنه سد تقریباً به اتمام رسیده و بخش باقیمانده نیز به‌زودی تکمیل خواهد شد.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت اقتصادی و زیست‌محیطی طرح گفت: برآورد ما این است که با تأمین حدود چهار هزار میلیارد تومان اعتبار و با همکاری نمایندگان محترم مجلس و استانداران مرتبط، بتوانیم روند تأمین مالی پروژه را نهایی کنیم. در هفته آینده نشست‌هایی در این خصوص برگزار می‌شود و نتایج آن به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

وی در پاسخ به پرسشی درباره بازنگری در حقابه‌ها با توجه به شرایط تنش آبی، تصریح کرد: تخصیص حقابه‌ها بر اساس قواعد مشخص و مصوب انجام می‌شود، اما متناسب با شرایط اقلیمی و حجم آب قابل دسترسی، بازنگری‌هایی در چارچوب همین ضوابط صورت می‌گیرد.

علی‌آبادی با تأکید بر اولویت تأمین آب شرب مردم، گفت: اولویت نخست همواره تأمین آب شرب است و پس از آن بهره‌وری حداکثری از منابع آبی در راستای منافع ملی دنبال می‌شود. خوشبختانه مردم با همکاری و همراهی، دولت را در اجرای طرح‌های حیاتی حوزه آب یاری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، طرح ملی سد مخزنی نمرود با هدف تأمین سالانه ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت شهرستان‌های فیروزکوه و گرمسار از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و به‌دلیل کمبود اعتبارات و مشکلات تملک اراضی تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.