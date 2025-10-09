پیرصالحی: در انتقال ارز دچار مشکل هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز پنج‌شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، در افتتاحیه نمایشگاه تجهیزات پزشکی در شهرآفتاب، گفت: تولید ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی سرمایه ای و ۷۰ درصد تجهیزات مصرفی در داخل کشور، نشان از توانمندی صنعت است.

وی افزود: موارد IRC از ۱۴ هزار به ۲۸ هزار مورد افزایش یافته است که نشان می‌دهد صنعت تجهیزات پزشکی کشور، رو به توسعه و پیشرفت است.

پیرصالحی اظهار داشت: اولویت ما بحث کیفیت است و تیم های بالینی حتما باید تأییدیه تجهیزات را تایید کنند.

وی گفت: در بازدیدهایی که از شرکت‌های تولیدی داشته ام، واقعا احساس خوبی دارم چون شاهد تولید محصولات با کیفیت هستم.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: ما در انتقال‌ ارز دچار مشکل هستیم و از دوستان می خواهیم حوزه دارو و تجهیزات را به صورت ویژه ببینند؛ چون نمی توانیم درمان بیماران را متوقف کنیم و اتاق عمل را تعطیل کنیم.