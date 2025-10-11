ایران جزو ۱۰ کشور پیشرو در استفاده از رادیوداروها

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان احدی، در حاشیه برنامه بازآموزی پزشکی هسته ای در نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۵، اظهار کرد: امروزه رادیوداروها، در تشخیص و درمان بیماری‌ها، نقش گسترده و ویژه ای دارند؛ به طوری که با مقدار کم تزریق رادیودارو مداخلات کمتر، هم تشخیص بهتر صورت می گیرد، هم درمان سریع تر با عوارض کمتر انجام می شود.

وی با عنوان این مطلب که استفاده از رادیوداروها در تشخیص و درمان بیماری‌ها در دنیا رو به گسترش است، گفت: ایران یکی از ۱۰ کشور پیشرو در این زمینه است و توانسته بخش زیادی از رادیوداروها را بومی سازی و مورد استفاده قرار دهد.

احدی تاکید کرد: در حدود ۴۰۰ مرکز در کشور از رادیوداروهای بومی سازی شده برای طیف وسیعی از بیماران استفاده می کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران تاکید کرد: یکی از پیشرفت های پزشکی هسته ای در دنیا، همین رادیوداروها هستند که روز به روز در حال گسترش است.