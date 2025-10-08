فعالان صنعت تجهیزات پزشکی در شهرآفتاب گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی (ایران‌مد ۲۰۲۵) با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی و عرضه ۳۰۰ برند از ۳۵ کشور جهان، در محل نمایشگاهی شهرآفتاب برگزار می‌شود.

این رویداد با هدف نوآوری، کیفیت و پایداری در زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی با حمایت وزارت بهداشت، وزارت صمت و سازمان غذا و دارو برگزار می‌شود.

ایران‌مد ۲۰۲۵ به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی تخصصی صنعت تجهیزات پزشکی کشور، فرصتی برای معرفی تازه‌ترین دستاوردها و ظرفیت‌های همکاری در تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی خواهد بود.

از تولید قطعات و مواد اولیه تا تجهیزات بیمارستانی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی و فناوری‌های نوین سلامت، تمامی بخش‌های این صنعت در نمایشگاه عرضه می‌شود.

این نمایشگاه از ۱۷ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴، به مدت چهار روز در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب تهران برگزار خواهد شد.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران‌مد، صبح پنج‌شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.