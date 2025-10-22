پیرصالحی: بودجه ۵ میلیارد دلاری دارو و تجهیزات کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در جلسه کلان مناطق هفت کشور با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور گفت: در شرایط تحریم‌های شدید قرار داریم و جنگ ۱۲ روزه، فشارها را مضاعف کرده و پس از آن بسیاری از فعالیت‌ها در حوزه انتقال پول و عملیات مالی با مشکل مواجه شده و این مسئله تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را دشوارتر کرده است.

وی افزود: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی یا ۸۰ هزار تومانی در اختیار داریم که در مجموع حدود ۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی برای این بخش است. البته این منابع مستقیم در اختیار ما نیست و سازمان غذا و دارو تنها مجوز مصرف آن را صادر می‌کند.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: ۵ میلیارد دلار، نیاز فعلی کشور در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک است، اما این رقم مربوط به نیازهای سال‌های گذشته است و با توجه به تغییراتی که در حوزه سلامت اتفاق می‌افتد، باید هر سال افزایش یابد و کاهش آن امکان‌پذیر نیست.

وی اضافه کرد: هر سال داروهای جدید و گران‌قیمت به فهرست دارویی جهان و ایران اضافه می‌شوند و در حوزه تجهیزات پزشکی نیز دستگاه‌های نوینی وارد بازار جهانی می‌شوند. بودجه موجود پاسخگوی شرایط در حال تحول نظام سلامت نیست و سالانه باید به تناسب نیاز افزایش پیدا کند.