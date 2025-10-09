تست جدید سرطان را قبل از به وجود آمدن پیش بینی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، کارشناسان تخمین می زنند ردیابی چنین جهش هایی که بیشتر اوقات در نتیجه سالمندی، سیگار کشیدن و مصرف الکل رخ می دهد، احتمالا به ایجاد نشانگرهای قابل اندازه گیری ریسک سرطان منجر می شود.

گروهی از محققان به رهبری انستیتو ولکام سانگر با همکاری پروژه پژوهشی TwinsUK در کالج کینگز لندن، روش توالی‌یابی نانوریت (NanoSeq) را بهبود بخشیده‌اند. این روش به محققان اجازه می‌دهد تغییرات ژنتیکی را با دقت بی‌سابقه‌ای بررسی کنند.

این تغییرات در دی ان ای به عنوان جهش های سوماتیک شناخته می شوند و به طور طبیعی همراه افزایش سن رخ می دهند و بیشتر اوقات بی خطر هستند. اما برخی از جهش ها به سلول مزیت رشد می دهند و این به معنای آن است که آنها می توانند سلول‌هایی با همان جهش‌ها را تکثیر کنند.چنین تجمع‌هایی پتانسیل تبدیل شدن به مراحل اولیه سرطان را دارند.

پژوهشگران در این تحقیق از روش NanoSeq برای تحلیل نمونه‌های سواب دهان ۱۰۴۲ نفر شرکت‌کننده در مطالعه TwinsUK و همچنین ۳۷۱ نمونه خون استفاده کردند.

داوطلبان بین ۱۹ تا۲۱ سال داشتند که بین آنها افراد سیگاری، غیرسیگاری و افرادی که الکل مصرف می کنند نیز حضور داشتند. تحلیل ها بیش از ۳۴۰ هزار جهش در سواب دهان از جمله بیش از ۶۲ هزار جهش در ژن هایی که به سرطان منجر می شوند را ردیابی کرد. همچنین ۴۹ ژن دچار جهش هایی شدند که به سلول ها مزیت رشد می داد.

این تحقیق در نشریه نیچر منتشر شده و الگوهایی از جهش های مرتبط با سالمندی، سیگار کشیدن و مصرف الکل را نشان می دهد. بیمارانی که سیگار می‌کشیدند، جهش‌های بیشتری در ژن NOTCH۱ داشتند. این ژن با شماری از بیماری‌ها مرتبط است. همچنین در افرادی که به‌طور سنگین الکل مصرف می‌کردند نیز الگوی خاصی از تغییرات DNA رصد شد.

به گفته پژوهشگران بیشتر جهش‌ها در بافت‌های طبیعی، کوچک بود و به‌مرور زمان به‌طور مداوم رشد نمی‌کردند.