ابداع روش سه گانه برای درمان سرطان خون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، هدف استراتژی‌های ایمونوتراپی اتکا به سلول‌های سیستم ایمنی خود بیمار برای ویران کردن سلول‌های تومور است. محققان انستیتوپاستور فرانسه و اینسرم با بازبرنامه‌ریزی مرگ سلول‌های بدخیم B موفق به تحریک پاسخ ایمنی مؤثر علیه تومور شدند. آنها یک روش سه گانه موثر برای درمان انواع سرطان خون مانند نوع خاصی از سرطان لنفوم و لوسمی های خاص که روی سلول‌های B تاثیر می‌گذارد، را نمایش دادند. تحقیق مذکور در ژورنال ساینس ادونسز منتشر شده است.

استراتژی‌های ایمونوتراپی نشان دهنده دستاوردی مهم در درمان سرطان هستند. هدف آنها مهار سیستم ایمنی بدن بیمار است تا سلول‌های این سیستم بتوانند سلول‌های تومور را به طور خاص مشخص و حذف کنند. سلول‌های ایمنی می‌توانند مانند نگهبانانی عمل کنند که بدن را رصد و سلول‌های باقی‌مانده توموری را شناسایی می‌کنند تا خطر عود بیماری کاهش یابد. استراتژی‌های نوینی در زمینه ایمنی‌درمانی در حال ظهور هستند که یکی از آن‌ها از سازوکار مرگ سلولی‌ای به نام نکروپتوز بهره می‌برد. برخلاف آپوپتوز که نوعی مرگ خاموش سلولی است، نکروپتوز با آزادسازی سیگنال‌های هشداردهنده، سلول‌های ایمنی را جذب و فعال می‌کند تا سلول‌های توموری باقی‌مانده را نابود کنند.

محققان در پژوهشی تأثیرگذاری این استراتژی ایمونوتراپی نکروپتوز محور را در رابطه با بدخیمی‌های خون یا همان سرطان‌های خون بررسی کردند. آنها نخست مشاهده کردند که نکروپتوز به‌راحتی در سلول‌های بدخیم بی القا نمی‌شود، زیرا این سلول‌ها فاقد پروتئین MLKL، مولفه‌ای کلیدی برای این نوع مرگ سلولی، هستند.

برای غلبه بر این مانع، آنها از ترکیب سه داروی موجود در کاربردهای بالینی استفاده کردند. نتایج نشان داد که نکروپتوز با موفقیت القا شده و پاسخ ایمنی قوی‌ای به دنبال داشته که در مدل پیش‌بالینی منجر به حذف کامل لوسمی شد.

فیلیپ بوسو، مدیر تحقیقات اینسرم و رئیس واحد «دینامیک پاسخ‌های ایمنی» در مؤسسه پاستور و نویسنده این پژوهش می‌گوید: این درمان سه‌گانه، سلول‌های سرطانی را وادار می‌کند تا به گونه‌ای بمیرند که سیستم ایمنی فعال شود.

این یافته‌ها در مدل‌های پیش‌بالینی و با استفاده از تکنیک نوآورانه تصویربرداری درون‌زنده (intravital imaging) به دست آمد. این روش به پژوهشگران امکان داد تا تعاملات سلول‌های ایمنی و سرطانی را در لحظه و برای انواع مختلف مرگ سلولی مشاهده کنند.