به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا آقامیری در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت دانش هستهای، این دانش را علمی دانست که به کوچکترین اجزای اتم میپردازد و تاکید کرد که اساس مباحث هستهای بر شناخت جزئیترین عناصر درون اتم است.
غنیسازی اورانیوم و واکنش زنجیرهای
وی با تشریح فرآیند غنیسازی گفت: در معادن ایران ۹۹.۳ درصد اورانیوم ۲۳۸ و تنها هفت دهم درصد اورانیوم ۲۳۵ وجود دارد. هنگامی که نوترون به اورانیوم ۲۳۵ برخورد میکند، این عنصر به اورانیوم ۲۳۶ تبدیل شده و در ادامه دو پاره میشود؛ فرآیندی که انرژی و نوترونهای فراوانی آزاد میکند و به نوعی واکنش زنجیرهای را به وجود میآورد.
او تأکید کرد: بحث هستهای در واقع بحث درباره تابش و پرتو است که امکان نفوذ در جایی را ایجاد میکند که در شرایط عادی غیرقابل نفوذ است.
رآکتور بوشهر و تولید انرژی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در ادامه درباره تولید انرژی در نیروگاهها اظهار داشت: در رآکتورهای شکاف، انرژی حاصل از شکافت اتم برای گرم کردن آب، تولید بخار، حرکت توربین و در نهایت تولید برق استفاده میشود.
به گفته وی، نیروگاه اتمی بوشهر اکنون هزار مگاوات برق تولید میکند که ۹۱۵ مگاوات آن وارد شبکه سراسری میشود.
کاربردهای پزشکی فناوری هستهای
وی به کاربردهای گسترده فناوری هستهای در پزشکی نیز اشاره کرد و گفت: پرتوهای ناشی از عناصر رادیواکتیو مانند کبالت میتوانند با سلولهای سرطانی درگیر شده و جلوی رشد آنها را بگیرند. همچنین با استفاده از پوزیترونها و دستگاههای «پت اسکن» که اکنون در تهران و بسیاری از شهرهای کشور فعال است، میتوان اطلاعات دقیقی از ساختار اتمی بدن به دست آورد.
او توضیح داد: در سالهای اخیر ایران از واردکننده رادیوایزوتوپ به تولیدکننده و حتی صادرکننده آن تبدیل شده و امروز نزدیک به ۷۰ رادیوایزوتوپ در کشور تولید میشود که بخشی از آن حاصل تحقیقات دانشگاهها و سازمان انرژی اتمی است.
کشاورزی هستهای و امنیت غذایی
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: فناوری هستهای در کشاورزی نیز نقشآفرین است. با استفاده از تابش گاما میتوان آفات نامرئی را از بین برد و ماندگاری محصولات را افزایش داد؛ بهعنوان نمونه سیبزمینی که در شرایط عادی دو ماه ماندگاری دارد، با این روش تا چهار ماه سالم باقی میماند. همچنین با پرتودهی به بذرها میتوان تغییرات ژنتیکی کنترلشده ایجاد کرد و به اصلاح نباتات و بهبود تولید کمک رساند.
صنعت و کاربردهای انرژی هستهای
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه فناوری هستهای تنها به تولید برق محدود نمیشود، اظهار داشت: در صنعت نیز کاربردهای گستردهای دارد. بهعنوان مثال با استفاده از مواد رادیواکتیو میتوان بهسادگی محل نشتی در خطوط لوله نفت و گاز یا مخازن را شناسایی کرد، بدون آنکه خطری برای افراد یا تجهیزات ایجاد شود. همچنین این فناوری در صنایع هوایی برای سنجش فشار داخل بدنه هواپیما و اطمینان از ایمنی پرواز به کار گرفته میشود.
تکمیل چرخه سوخت و غنیسازی
آقامیری با اشاره به اهمیت تکمیل چرخه سوخت هستهای توضیح داد: این چرخه از معدن آغاز میشود و پس از فرآوری به کیک زرد، سپس اورانیوم گازی، غنیسازی و در نهایت تبدیل به سوخت فلزی و استفاده در رآکتور میانجامد. داشتن چرخه کامل سوخت هستهای، از معدن تا مدیریت پسماند، توانمندی بسیار محدودی است که تنها در اختیار چند کشور جهان قرار دارد و ایران یکی از آن کشورهاست.
دستاوردها و فشارهای سیاسی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به فشارهای سیاسی بر برنامه هستهای ایران گفت: متأسفانه از سال ۱۹۴۵ و پس از استفاده آمریکا از بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی، ترس از انرژی هستهای در افکار عمومی جهان نهادینه شد. امروز فناوری هستهای بیش از آنکه موضوعی علمی باشد، به عرصهای سیاسی تبدیل شده است؛ در حالی که ایران هرگز قصد حرکت به سمت سلاح هستهای نداشته و ندارد و بارها این موضوع را در عالیترین سطح تأکید کرده است.
چشمانداز آینده
وی در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد: ایران در زمینه نیروی انسانی به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است. هرچند ۱۵ تا ۱۶ نفر از دانشمندان کشور، از جمله شش دانشمند دانشگاه شهید بهشتی، در راه پیشرفتهای هستهای به شهادت رسیدهاند، اما تلاشهای آنان به ثمر نشسته است. آینده این صنعت در ایران روشن است و میتواند جایگاه کشور را در سطح جهانی ارتقا دهد.
