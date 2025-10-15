به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، کارشناسان انستیتو تحقیقات سرطان منچستر در یک اکتشاف غیر منتظره متوجه شدند کرم‌های استروئیدی می‌توانند تومورهای ملانوما را کوچک کنند، آنها معتقدند این مکانیسم در مقابل سرطان‌های دیگر نیز کارآمد است.

کارشناسان تاثیر استروئید را بر توانایی اش برای مسدودسازی پروتئینی به نام Garp که کمک می‌کند سرطان از سیستم ایمنی مخفی بماند، بررسی کردند. پس از مسدود سازی پروتئین مذکور، سیستم ایمنی بدن انسان برای مقابله با سلول‌های سرطانی فعال شد.

دکتر چارلز ارنشاو از دانشگاه منچستر و همکارانش مشغول بررسی آن بودند که آیا کرم‌هایی که به طور معمول استفاده می‌شوند نقشی در تغییر التهاب داخل تومورهای ملانوما دارند یا خیر. او در این باره می‌گوید: در کمال تعجب تنها درمان موضعی با کرم که منجر به کوچک شدن تومور شد، استروئیدهای موضعی بودند. این کشف بسیار غیر منتظره بود اما چنین دستاوردی زمانی حاصل شد که ما مشاهده کردیم استروئیدها برخلاف این واقعیت که به طور ذاتی سرکوب کننده سیستم ایمنی هستند، طوری عمل کردند تا واکنش سیستم ایمنی در برابر سرطان را تحریک کنند.

وی افزود: تحقیقات بیشتر به ما نشان داد استروئیدها سطح پروتئینی به نام Garp در سلول‌های تومور را کاهش می‌دهند. این امر به فعالسازی واکنش ایمنی بدن و در کل از بین بردن سرطان منجر شد.

محققان علاوه بر تحقیق روی سلول‌ها، مخزن عظیمی از داده که شامل بیش از دو هزار نفر می‌شد و همچنین ۴۰ نمونه تومور بیماران مبتلا به ملانوما را تحلیل کردند.

آنها متوجه شدند بیمارانی که تومورهایشان نشانه‌های قوی‌تری از توانایی پاسخ به استروئیدها نشان می‌دهد، عمر طولانی‌تری دارند، در حالی که افرادی که سطح بالایی از پروتئین Garp دارند، طول عمر کلی کمتری دارند.

ارنشاو در ادامه می‌گوید:این نشان می‌دهد در واقع ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که استروئیدها بتوانند پاسخ‌های ایمنی علیه سرطان را تحریک کنند، و همچنین حاکی از آن است که پروتئین Garp ممکن است هدف درمانی بسیار مناسبی برای مهار سایر سرطان‌ها و نه تنها ملانوما در آینده باشد.