۵ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی؛ تنها مسجدسلیمان هوای پاک دارد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز (پنجشنبه ۱۷ مهرماه)، شاخص کیفیت هوا در چند شهر خوزستان از حد مجاز فراتر رفت و شرایط قرمز و نارنجی را رقم زد.
در این گزارش، اهواز با شاخص ۱۵۸، دشت آزادگان ۱۵۴، هویزه، ماهشهر و خرمشهر با شاخص ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار گرفتند.
همچنین شهرهای شادگان و شوشتر (۱۴۹)، بهبهان (۱۴۱)، آبادان (۱۲۳)، باغملک (۱۱۵)، ملاثانی (۱۱۰)، اندیمشک (۱۰۲) و آغاجاری (۱۰۱) در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس ثبت شدهاند.
بر اساس همین دادهها، شهرهای اندیکا، ایذه، دزفول، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی و هندیجان وضعیت قابل قبول دارند و مسجدسلیمان تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان گزارش شده است.
ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی این وضعیت است و در چنین شرایطی، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.»سایر افراد جامعه نیز لازم است فعالیتهای خارج از منزل را کاهش دهند و از حضور در مناطق پرتردد یا صنعتی اجتناب کنند تا خطرات تنفسی و قلبی ناشی از آلودگی هوا به حداقل برسد.
