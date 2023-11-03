ثبت آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در ایستگاه شوشتر و دزفول ۱۶۰ و در ایستگاه اندیمشک ۱۵۹ AQI گزارش شده که این شاخص نشان دهنده هوا ناسالم برای همه گروه‌ها «قرمز» است.

بر این اساس افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

بر اساس این شاخص نیز هوای شهرهای اهواز، سوسنگرد، ماهشهر و خرمشهر در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس «نارنجی» گزارش شده است.

بر اساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

بر اساس این شاخص، هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «قابل قبول» یا در وضعیت «پاک» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود؛ بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.