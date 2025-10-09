لاهوتی: بحران فاضلاب و پسماند گیلان بدون حمایت ملی حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان گیلان که با محوریت بررسی چالش‌های زیست‌محیطی و زیرساختی گیلان با اشاره به دو دغدغه اصلی محیط زیستی استان اظهار کرد: بحران فاضلاب و پسماند گیلان بدون حمایت ملی حل نمی شود.

لاهوتی با بیان اینکه حل مشکلات فاضلاب استان گیلان با سرانه محدود جمعیت بدون حمایت ملی ممکن نیست گفت: پیشنهاد می‌کنم از ظرفیت ماده ۵۶ قانون استفاده شود.

وی افزود : این ظرفیت تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد و می‌توان ۵ هزار میلیارد تومان از آن را برای حل بحران فاضلاب استان مصوب کرد.

نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرانه تولید پسماند در گیلان افزود: سرانه مصرف در شهرهای کشور حدود ۷۵۰ گرم است در حالی که در شهرهای استان گیلان این رقم به یک و نیم کیلوگرم می‌رسد.

لاهوتی با بیان اینکه گیلان متعلق به همه ایران است و باید در تخصیص منابع ملی این واقعیت در نظر گرفته شود به نقد پروژه نیروگاه زباله‌سوز پرداخت و پیشنهادهای جایگزین داد