معاون وزیر جهاد کشاورزی: درآمد ارزی باغبانی به ۴.۳ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست فعالان کشاورزی استان یزد که صبح پنج‌شنبه در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، مسئولان ملی و استانی بر لزوم توسعه پایدار و حفظ منابع حیاتی کشور در کنار رشد تولید تأکید کردند.

محمدمهدی برومندی، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست گفت: بخش کشاورزی، سنگر امنیت غذایی کشور است و باید همزمان با تأمین غذای ۹۰ میلیون ایرانی، پاسدار منابع آب و خاک برای آیندگان باشد.

وی با بیان اینکه ایران کشوری بزرگ است و نمی‌توان با واردات محدود نیاز غذایی آن را پاسخ داد، افزود: تکیه بر دانش بومی و ظرفیت‌های داخلی تنها راه پایداری امنیت غذایی کشور است.

برومندی با اشاره به سالی پرچالش برای دولت چهاردهم گفت: از آغاز فعالیت دولت تا امروز با شرایط دشوار خشکسالی، کمبود برق و محدودیت بودجه مواجه بوده‌ایم، اما با وجود همه این مشکلات، تراز تجاری بخش کشاورزی در سال گذشته مثبت سه میلیارد دلار ثبت شد.

وی همچنین از افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی حوزه باغبانی از ۲.۹ میلیارد دلار به ۴.۳ میلیارد دلار خبر داد و تأکید کرد که این موفقیت حاصل همراهی کشاورزان و مردم در برابر شرایط سخت اقتصادی بوده است.

معاون وزیر با اشاره به ظرفیت‌های یزد گفت: استان یزد با وجود اقلیم خشک و منابع محدود، بیش از ۹۳ هزار هکتار باغ دارد که ۶۷ هزار هکتار آن پسته‌زار است و از استان‌های پیشرو کشور در باغبانی محسوب می‌شود.

وی از طرح‌های نوآورانه‌ای همچون برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی با انرژی خورشیدی به عنوان الگویی ملی نام برد.

وی پیوند کشاورزی با صنعت و بازرگانی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: در صورت جدایی این بخش‌ها، کشاورزی ما در سطح سنتی باقی خواهد ماند.

برومندی در ادامه از صادرات محصولات کشاورزی ایران به ۸۰ کشور جهان خبر داد و گفت: به‌زودی شناسنامه‌دار کردن محصولات برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی الزامی می‌شود و امیدواریم یزد در اجرای این طرح‌ها پیشگام باشد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه پسته در صادرات کشور اظهار کرد: پسته سالانه حدود ۱.۷ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه دارد و ایران با ۶۵۰ هزار هکتار باغ پسته از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان است.

به گفته وی، با برنامه‌ریزی دقیق دولت و تعامل مثبت با اتحادیه اروپا، مشکلات صادرات پسته ایران به این اتحادیه برطرف شد و اروپا در نامه‌ای رسمی از کیفیت و سلامت پسته ایرانی تقدیر کرده است.

وی افزود: در صورت تأیید ظرفیت‌های آزمایشگاهی یزد، از سرگیری صادرات پسته از این استان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برومندی همچنین از پیگیری برای حذف پسته از فهرست محصولات پرآب‌بر و کاهش تعرفه گمرکی صادرات آن خبر داد و تأکید کرد: یزد در زمینه الگوی کشت علمی و سازگار با اقلیم کشور پیشتاز است و باید این مسیر را با قدرت ادامه دهد.