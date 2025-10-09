به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف صبح امروز (پنجشنبه ۱۷ مهر ماه) در آیین گرامیداشت روز جهانی پست و رونمایی از پروژههای شرکت ملی پست با اشاره به اینکه کارمندان شرکت ملی پست با هر معیاری در طول دهههای گذشته در میان تمام کارمندان دولتی خوش درخشیدند، افزود: افتخار ارزشمند اعتماد مردم به پستچی دیرینه و صمیمانه است و در زمانهای گذشته که مردم به دلیل برخی مسائل برای کار کردن در دولت علاقمند نبودند اما در دو شغل مقدس معلمی و پستچی بدلیل اینکه نیازی به رد مظالم نبود، این مشاغل را انتخاب میکردند و فردی که لباس معلمی و پستچی را بر تن داشت به خود افتخار میکرد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: شرکت ملی پست بخشی خوشسابقه در میان مردم و دولت است و همواره در میان تمامی گروههای مختلف و صحنههای انقلاب درخشان بوده است.
معاون اول رئیسجمهور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای وزارت ارتباطات به ویژه شهید قندی، گفت: شهید قندی اسطوره اخلاق، تلاش و مجاهدت در زمانی بود که شرایط کار کردن در اوایل پیروزی انقلاب در بخش ارتباطات به عنوان یک بخش تخصصی که کارکنان آن به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند، سخت بود اما این شهید بزرگوار در کنار کارکنان با انگیزه جزو پیشتازها در ابتدای انقلاب اسلامی بودند.
عارف با اشاره به اینکه نامگذاری ایام به نام افراد و بخشها به دلایل مختلف از جمله معرفی دستاوردها و تواناییها و الگوگیری نسل جوان است، تاکید کرد: شرکت ملی پست از بخشهایی است که نیازی به معرفی ندارد و همواره پستچی محل در فرهنگ ایرانی حامل اخبار خوب، اعتماد بین مردم و پیامآور نشاط بوده است که نامگذاری روز جهانی پست نیز پیام آور تحول در شرکت ملی پست و رشد این بخش مهم در کشور و زمینهساز رقابت و تلاش بیشتر در این بخش مهم باشد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه انتقاد فرصتی برای ارزیابی عملکرد کار و اقدامات انجام شده در یک سال گذشته است، گفت: باید دید که این اقدامات در مسیر هدفگذاری شده و رشد و تعالی بوده و نقدها، ارزیابیها زمینهای برای پیشرفتها است یا خیر که ما به این نامگذاریها نیاز داریم.
عارف خاطرنشان کرد: علیرغم جهتگیریهای ۶ برنامه قبلی پیشرفت، نگاه حاکم بر نظام اداری و سیستم تشکیلاتی در ارتقای بهرهوری موفق نبود و به استناد قانون اجازه نداشتیم بسیاری از امور حاکمیتی را به بخش غیردولتی واگذار کنیم. اگرچه تکالیف دولت کارآمد کردن و کاهش بار اجرایی دولتها بود اما موفق نبودیم که پس از تدوین و همچنین ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری مسیر جدید در کشور باز شد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به برخی از مشکلات در ورود بخش خصوصی به اداره کشور پیش از برنامه سوم توسعه و همچنین برخی محدودیتها و ممنوعیتها شرکت ملی پست به دلیل مسائل امنیت، حریم خصوصی و همچنین به عنوان ناموس حاکمیت که باید در اختیار این بخش باشد، بیان کرد: در زمانی که تصدی وزارت پست و تلگراف را به عهده داشتم و در جلسات شورای نگهبان وضعیت کشور را با دنیا مقایسه کردم و تعهد شخصی دادم که در نهایت ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه برخلاف برخی روندها شروع و پس از آن موانع برداشته شد.
عارف اضافه کرد: در ابتدای انقلاب نگاه تمرکز گرایی در دولت حاکم بود و نسبت به فعالیت بخش خصوصی نیز نگاه و ذهنیت منفی وجود داشت و از طرفی نیز دنیا با بهرهگیری از امکانات رو به جلو حرکت میکرد اما بخش قابل توجهی از تواناییهای کشور برای مقابله با دشمنان به کار گرفته میشد که در نتیجه بخش خصوصی رشد نکرده بود و قابل پیشبینی بود که اگر ارادهای در بخش میانی کشور در به کارگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی ایجاد شود، به دستاوردهای ارزشمندی میرسیم اما زمان بسیار زیادی طول کشید تا آن نگاه منفی در کشور به بخش خصوصی رفع شد اما با این وجود کماکان عدهای به دنبال نگاه تمرکزگرایی در دولت هستند.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه مضمون پیام رهبر معظم در ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ بر این استوار بود که دولت باید در جایی ورود کند که بخش خصوصی مایل نیست، ادامه داد: بر این باوریم که باید بخش خصوصی نه تنها در امور تصدیگری بلکه حاکمیتی نیز میدانداری کند و تجربه کشور همانند سازمان ثبت اسناد در واگذاری امور دفاتر بخش خصوصی و همچنین نظام پزشکی موفق بود.
عارف تصریح کرد: استفاده حداکثری از بخش خصوصی در همه امور راهبرد دولت چهاردهم است و شعار محله محوری برای واگذاری امور محله به مردم به عنوان کوچکترین واحد حاکمیتی است که پیام و رویکرد آن در یک سال گذشته این بود که در دولت میخواهیم اجرای برنامههای پیشرفت را به اتکای بخش خصوصی انجام دهیم و این رویکرد و سلیقه دولت نبوده بلکه بطن و متن انقلاب اسلامی است.
وی با تاکید بر اینکه سهم بخش خصوصی و مردم در تمامی صحنههای انقلاب کلیدی، محوری و اساسی است ادامه داد: ۸ سال دفاع مقدس را مردم اداره کردند و در جنگ خشن، ظالمانه و غیرانسانی ۱۲ روزه نیز دشمنان به خیال خام خود می خواستند پرونده نظام را ببندند و در روز اول این جنگ چهرههای برجسته نظامی و علمی کشور را به شهادت رساندند اما در همان مرحله اول دستاوردی نداشتند چرا که جایگزینان شهدا و چهرههای جدید نیازمند آشنایی با کار نبودند و در ۱۰ ساعت پس از انتصاب عملیات موفق علیه رژیم صهیونیستی را آغاز کردند.
عارف گفت: در مرحله دوم جنگ ۱۲ روزه نیز اتکاء دشمنان به مردم بود که به صحنه بیایند اما این مردم ایران بودند که در صحنه کار دشمنان را تمام کردند و زمانی که عملکرد مردم را در جنگ ۱۲ روزه مشاهده میکنیم، به خدمتگذاری این مردم افتخار میکنیم.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به دیدار خود با دبیرکل سازمان ملل، افزود: در ملاقات با دبیرکل سازمان ملل در یکی از سفرهای خارجی او گفت "جنگ ۱۲ روزه باعث شد پرونده سرنگونی حکومت ایران بسته شود" یعنی هر حرکت مردم ایران به استحکام و انسجام بیشتر منجر شد که این همبستگی ایجاد شده پس از جنگ ۱۲ روزه سرمایه اجتماعی در وضعیت توقف آتش به آن نیاز داریم.
عارف با بیان اینکه ما جنگطلب نیستیم اما دشمنان و در رأس آن آمریکا فهمید که در صورت جنگ علیه ایران باید برای آتشبس التماس کند، ادامه داد: ما آمادگی رودرویی با دشمنان را داریم ولی نمیخواهیم رودررو شویم. دشمنان از طریق کانالهای مختلف برای توقف آتش پیام میدادند و امروز نیز وضعیت ما به مراتب بهتر و منسجمتر از گذشته است و با نگرانی روبرو نیستیم.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: مردم نیاز به آرامش دارند. تحریمها مشکلاتی را برای کشور و مردم ایجاد کرده است اما این تحریمهای ظالمانه عاملی برای افتخارآفرینی در بخشهای مختلف است. همانند بخش موشکی که با کمک جوانان با دستاوردهای خود در این حوزه جواب جانانهای به رژیم صهیونیستی دادند.
عارف با اشاره به اینکه جنگ ۱۲ روزه با وجود خسارات اما عاملی برای انسجام علمی و فناوری در کشور بود، تصریح کرد: تمام دانشگاه و مراکز پژوهشی به صورت خودجوش ارزیابی از بخشهایی که باید جدیتر کار کنند، داشتند و مشکلات کشور پس از آسیبشناسی جنگ ۱۲ روزه نیز رفع شده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تلاش کند مشکلات کشور در حوزه سایبر هرچه سریعتر برطرف شود.
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: مردم باید اطمینان پیدا کنند اگر کسی را از دست دادیم که برای کشور نیز بسیار سنگین است اما خون آنان ضایع نمیشود و جوانان پرتلاش و دانشمند با کار علمی پاسخ خون آنان را خواهند داد.
عارف با تاکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم رسیدن به اهداف سند چشمانداز و جایگاه اول علمی در منطقه است، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری بخشی تاثیرگذار در تحقق برنامههای پیشرفت است و اگر سهم آن را نادیده بگیریم هیچ بخشی نمیتواند به دستاوردهای مورد نظر برسد.
عارف با اشاره به شرایط کشور و لزوم آمادگی در برابر توطئههای دشمنان، افزود: تمام امکانات علمی دنیا در اختیار رژیم صهیونیستی بوده که پوششی برای آمریکا است اما این کشور در جنگ ۱۲ روزه بالاجبار نشان داد که مستقیم وارد نبرد علیه ایران شده است بنابراین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابله با دشمنان بسیار مهم است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه شرکت ملی پست ایران از بخشهای مهم در توسعه کشور است، به دستاورها و اقدمات این بخش در بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته اشاره و تاکید کرد: شرکت ملی پست همانند سالیان گذشته با حفظ اخلاق و سرمایه اجتماعی خود، تحول علمی را بیش از گذشته در دستور کار قرار دهد و هیچ فناوری پیشرفته و نوظهور را نمیتوان سراغ گرفت که نقش پست را در آن نادیده بگیریم و در ارسال مرسولات پستی با بهرهگیری از فناوریهای نوین، فرستنده و گیرنده میتوانند مرسولات خود را به طور لحظهای رصد کنند که این نشانگر امنیت و رعایت حریم خصوصی خواهد بود.
عارف با تأکید بر اینکه حفظ حریم خصوصی به عنوان مسئولیت اجتماعی و شرعی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: مردم باید از مکالمات و همچنین ارسال بستههای پستی خود اطمینان داشته باشند که نقش همکاران شرکت ملی پست در نشاط و شادابی جامعه بسیار مهم است و کارکنان این بخش مهم خدمتگزاری به مردم را در عمل حس میکنند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در پیادهسازی شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: شبکه ملی اطلاعات از راهبردهای جدی دولت چهاردهم است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک سال گذشته اقدامات خوب گذشته را ادامه داده است و باید به جایگاهی برسیم که بتوانیم دستاوردهای کشور را با اطمینان به مردم اعلام کنیم.
عارف همچنین بر بهرهگیری شرکت ملی پست ایران از جدیدترین فناوریهای پیشرفته از جمله هوش مصنوعی تاکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین به اهمیت عدالت اجتماعی اشاره و تاکید کرد: عشایر غیور و مرزداران کشور در اقتصاد سهم بالایی دارند که باید امکانات لازم برای آنان فراهم شود تا از معضل حاشیهنشینی در شهرها جلوگیری شود و به دلیل فراهم نیامدن امکانات برای روستاییان عشایر که روزگاری با غرور زندگی میکردند اما تبدیل به مصرفکننده و حاشیهنشین شدند و راهبرد دولت چهاردهم این است که عشایر را تشویق کنیم و امکانات لازم را برای زندگی بهتر و کوچ آنها فراهم کنیم تا شاهد مهاجرت معکوس آنان باشیم.
همچنین در این مراسم، معاون اول رئیسجمهور از پستچیهای برتر کشور با اهدای لوح تقدیر تجلیل کرد و تفاهمنامه همکاری شرکت ملی پست با اپراتورهای بخش خصوصی در حضور دکتر عارف به امضا رسید.
