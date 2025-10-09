به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از مبلغان فعال عرصه تبلیغ و جنگ رسانهای که در قم برگزار شد، به نقش برجسته طلاب در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این رخداد از تاریخیترین و راهبردیترین وقایع یک قرن اخیر محسوب میشود.
معاون امور بینالملل حوزههای علمیه افزود: در همان ساعات ابتدایی جنگ، طلاب و مدیران حوزه با درک صحیح موقعیت و نگاه جهادی، در خط مقدم تبیین و دفاع رسانهای از آرمانهای انقلاب و مقاومت قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه این نبرد اهمیت ویژهای داشت، اظهار کرد: برای نخستینبار در دهههای اخیر جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشور جهان با قدرت و شجاعت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاد و موجی از بیداری و تنفر جهانی نسبت به اسرائیل در میان ملتها و حتی نهادهای بینالمللی ایجاد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی کوهساری ادامه داد: این رخداد سبب شکلگیری نوعی «سرنوشت واحد اسلامی» در میان امت اسلامی شد و افزود که مسلمانان سراسر جهان دریافتند سرنوشت ایران، سرنوشت تمامی امت اسلامی است.
معاون امور بینالملل حوزههای علمیه به نقل از علمای میانمار گفت: آنها پس از پیروزی ایران احساس آرامش و امنیت کردند، چرا که باور داشتند اگر جمهوری اسلامی آسیب میدید، نوبت به کشورهای دیگر میرسید.
وی تصریح کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فرصتی برای آسیبشناسی، بازنگری در راهبردها و آمادهسازی ظرفیتهای جهادی و رسانهای برای آینده است و حوزههای علمیه باید با بهرهگیری از راهبردهای قرآنی، خود را برای میدانهای بعدی آمادهتر کنند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی کوهساری همچنین تأکید کرد: قرآن کریم در آیات مربوط به «نصر» و «فتح» نقشه راه روشنی برای مواجهه با بحرانها ترسیم کرده و طلاب فعال در فضای مجازی باید با الهام از این مفاهیم، در مسیر تثبیت پیروزیها و تداوم جهاد تبیینی گام بردارند.
