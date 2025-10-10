به گزارش خبرگزاری مهر،سید ستار هاشمی ظهر جمعه در سفر به شیراز و در دیدار با تولیت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) و نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، گفت: ما در نقاط مختلف کشور به‌ویژه کلان‌شهرها این چالش قطعی خطوط را داریم و رفع این مهم به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: ارتقای ارتباطات اولویت است و از هیچ تلاشی برای تحقق این هدف دریغ نخواهیم کرد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ریشه اصلی اختلالات در ناترازی برق است، افزود: برخی از قطع و وصلی‌های خطوط ارتباطی، ناشی از ناترازی برق بوده است؛ با این حال، تلاش شده تا با تامین باتری برای سایت‌های تلفن همراه، مشکلات در زمان قطعی برق به حداقل برسد.

هاشمی با اشاره به اینکه تامین باتری، جایگزین قطعی‌های مکرر برق نیست و مشکل ناترازی باید در منبع حل شود، گفت: با این وجود، با اپراتورها برای تامین فوری باتری و بهبود زیرساخت‌های برق همکاری شده است تا حتی در شرایط عادی نیز پایداری ارائه خدمات حفظ شود.

وزیر ارتباطات همچنین در این دیدار دستور اجرای توسعه فیبر نوری حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) را صادر کرد.

وزیر ارتباطات قرار است در ادامه برنامه‌های روز نخست، از اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب بازدید کند و در نشستی با مدیران ستادی و استانی وزارتخانه، آخرین وضعیت پروژه‌های ارتباطی استان فارس را مورد بررسی قرار دهد.

وزیر ارتباطات فردا شنبه ۱۹ مهرماه، با حضور در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، آیین رسمی افتتاح پروژه‌های ارتباطی فارس را برگزار می‌کنددر این مراسم، ۴۵۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری افزون بر ۴۲ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

این طرح‌ها شامل اتصال ۱۰۷ روستا از طریق راه‌اندازی ۶۸ ایستگاه جدید و ارتقای ۱۷ ایستگاه تلفن همراه به نسل‌های بالاتر، اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در ۲۷ شهر استان و راه‌اندازی هفت ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم (۵G) است.

وزیر ارتباطات در ادامه سفر، در نشست مشترک با نخبگان فناوری، اعضای نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی استان حضور خواهد یافت تا راهکارهای توسعه زیست‌بوم دیجیتال در فارس بررسی شود.

همچنین، دیدار با دانشگاهیان، بازدید از دانشگاه شیراز و شرکت در آیین گرامیداشت روز حافظ، از دیگر برنامه‌های فرهنگی و علمی روز دوم این سفر خواهد بود.