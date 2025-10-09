انسجام ملی و دیپلماسی فعال کلید موفقیت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد غروی ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از مبلغان فعال در عرصه تبلیغ و جنگ رسانهای که در قم برگزار شد، عوامل موفقیت جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را انسجام ملی و حضور پرشور مردم در صحنه دانست و گفت: ملت هوشیار ایران با حمایت همهجانبه از نظام و رهبری، توانستند نقشهها و توطئههای دشمنان اسلام را به طور کامل خنثی کنند.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه با اشاره به اهمیت اقتدار نظام اسلامی و تصمیمگیریهای قاطع رهبر معظم انقلاب، افزود: معرفی سریع فرماندهان نظامی و اعلام مواضع مقتدرانه رهبری در روزهای نخست جنگ، نقش مهمی در ناامیدی دشمن از ادامه توطئهها داشت و این مسئله بهطور چشمگیری زمینهساز موفقیت ایران در این نبرد حساس شد.
آیتالله غروی همچنین به نقش بسیار مؤثر دستگاه دیپلماسی کشور در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: وزیر امور خارجه در آن روزهای حساس و بحرانی با تدبیر، شجاعت و هوشمندی فوقالعاده، توانست بخش عمدهای از فشارها و تحریمهای بینالمللی را خنثی کند و به گونهای عمل نماید که اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه بینالمللی بهطور کامل تثبیت شود.
وی افزود: هماهنگی دقیق و بینظیر میان میدان جنگ و دیپلماسی، یکی از نقاط قوت مهم جمهوری اسلامی در آن دوره بود و علیرغم تهدیدهای جدی و شرایط بسیار حساس منطقهای، وزیر امور خارجه با دقت و شجاعت ماموریت خود را به انجام رساند.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه تأکید کرد: شاید برخی افراد سادهنگر نتوانستهاند اهمیت واقعی این تلاشها و نقش محوری دیپلماسی فعال را در خنثیسازی توطئههای دشمنان به درستی درک کنند، اما این واقعیت غیرقابل انکار است که دیپلماسی هوشمندانه نقش اساسی در حفظ امنیت و ثبات کشور داشت.
آیتالله غروی به اهمیت تبلیغ در فضای مجازی پرداخت و گفت: تبلیغ سنتی در کنار روشهای نوین تبلیغاتی باید به صورت همزمان ادامه یابد، اما فضای مجازی امروزه به مهمترین بستر برای ارتباط با نسل جوان تبدیل شده است.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه تأکید کرد: مبلغان حوزوی در جنگ روایتها نشان دادهاند که با استفاده از زبان روز و ابزارهای مدرن میتوانند پیام انقلاب و نظام اسلامی را به شکل مؤثر و قابل فهم منتقل کنند.
وی اضافه کرد: فعالیت مبلغان مجازی نه تنها اقدامی بیضابطه و خارج از چارچوب نیست، بلکه دقیقاً مطابق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب است و در جهت انسجام و تقویت جبهه فرهنگی کشور نقش مهمی ایفا میکند.
آیتالله غروی در پایان سخنان خود، از عملکرد رسانهها در این نبرد رسانهای تمجید کرد و عنوان کرد: رسانهها توانستهاند تصویر روشنی از اقتدار نظام جمهوری اسلامی به نمایش بگذارند و این همافزایی میان میدان، دیپلماسی و جهاد تبلیغی باید به خوبی ارج نهاده شود.
نظر شما