به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک در جریان سفر به سوئیس با «کریستی کاونتری» رئیس جدید کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار صمیمانه که ناهید کیانی المپین و دارنده مدال نقره بازی های المپیک پاریس نیز حضور داشت، محمود خسروی وفا رئیس ملی کمیته المپیک به رئیس IOC به خاطر انتخاب تاریخی‌اش به عنوان اولین رئیس زن کمیته بین المللی المپیک و اولین رئیس از قاره آفریقا تبریک گفت و برای وی به عنوان الهام بخش ورزشکاران زن، در هدایت جنبش المپیک و آغاز دوران جدیدی از نوآوری، آرزوی موفقیت کرده و از رئیس IOC برای بازدید از ایران رسما دعوت به عمل آورد.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: افتخار بزرگی برای کمیته ملی المپیک و جامعه ورزشی ما خواهد بود که میزبان شما در کشورمان باشیم. حضور شما به عنوان یک ورزشکار المپیکی برجسته و یک زن الهام‌بخش، بدون شک به ورزشکاران و جوانان ما انگیزه بیشتر خواهد داد.

پس از صحبتهای محمود خسروی وفا،رئیس کمیته بین‌المللی المپیک با گرمی این دعوت را پذیرفت و ضمن ابراز قدردانی، تأیید کرد سفر خود را در اواخر ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ - برنامه ریزی خواهد کرد.

در ادامه رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفت: بسیار مشتاق هستم به کشور زیبای شما سفر کنم و از نزدیک شاهد پیشرفت چشمگیر برنامه‌های المپیک شما باشم و از این بابت بسیار خوشحال خواهم شد.

کاونتری ادامه داد:هماهنگی خوب کمیته ملی المپیک شما با همکاران من در کمیته بین‌المللی المپیک قابل تحسین است و به عنوان الگویی از همکاری سازنده قابل تقدیر می باشد.

سپس ناهید کیانی ضمن تبریک به رییس کمیته بین المللی المپیک، برای وی از صمیم قلب آرزوی موفقیت کرد و گفت: بسیار خوشحالم که یک بانوی ورزشکار و موفق را در این جایگاه می بینم . بدیهی است حضور در این سمت مهم، الهام بخش و موثر در توسعه ورزش زنان در سراسر دنیا خواهد بود.

کیانی در خصوص احساسش در مورد کسب مدال نقره در بازیهای المپیک گفت : اول از همه باعث افتخارم بود که پرچم کشور را به اهتزاز در آوردم و دوم این که به نمایندگی از زنان ورزشکار کشورم، این موفقیت را تجربه کردم.

رئیس کمیته بین المللی المپیک نیز ضمن تبریک بابت کسب موفقیت های ارزشمند و بازی منصفانه و توجه وی به روح و ارزش های المپیک در پاریس، خاطرنشان کرد که با افتخار دستاوردهای وی را دنبال کرده است.

کاونتری در ادامه چند خاطره شخصی از دوران رقابت حرفه ای خود را با ناهید کیانی به اشتراک گذاشت و از احساس شیرین زمانی که مدال را به خانه می آورد، صحبت کرد.

در حاشیه این جلسه، جلسات تخصصی با دپارتمان های مختلف برگزار شد، و فرصتی فراهم شد تا در مورد چندین زمینه کلیدی همکاری تبادل نظر کنند.