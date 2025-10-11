رزاقی: شورا نباید به صحنه رقابت ریاست‌ طلبی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه رزاقی ظهر شنبه در جلسه سی و پنجم شورای شهرستان، از عدم جدیت در برگزاری جلسات شورا انتقاد کرد و گفت: در دو سال نخست شورای ششم، مصوبات کارگشا برای پنج شهر شهرستان لنگرود به تصویب رسیده و اجرایی شده‌اند.

وی افزود: اما متأسفانه در دو سال اخیر شورای شهرستان به خواب رفته است و جلسات به بهانه‌های مختلف برگزار نمی‌شود این موضوع در حالی است که شورای شهرستان لنگرود پیش‌تر به عنوان شورای نمونه استان گیلان شناخته شده بود.

رزاقی ادامه داد: درخواست‌های مکرر اعضا برای دیدار و تشکیل جلسه با فرماندار نیز تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

رزاقی همچنین نسبت به عدم اجرای بسیاری از مصوبات جلسات شورا انتقاد کرد و خطاب به رئیس شورا تأکید کرد: هر چه سریع‌تر باید اصلاح رویه‌ها و روند کاری شورا در دستور کار قرار گیرد.

عضو شورای شهرستان لنگرود افزود: بسیاری از اعضا تنها برای کسب جایگاه ریاست در انتخابات هیئت‌ رئیسه شرکت می‌کنند و پس از آن نسبت به جلسات شورا بی‌اعتنا می‌شوند اگر قرار باشد شورا تنها به برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه و جلسات نمایشی محدود شود، بهتر است از ساختار شورایی حذف شود.

در پایان این جلسه، با توجه به انتقادات مطرح شده، مقرر گردید در اسرع وقت جلسه فوق‌العاده‌ای با فرماندار شهرستان لنگرود برگزار شود تا موانع عمرانی و مشکلات پروژه‌های شهری و روستایی بررسی و تسهیل گردد.