لاهوتی: توسعه پایگاه‌ های امداد و نجات ضرورت دارد

مهرداد لاهوتی در جریان بازدید از پایگاه هلال احمر در منطقه چاف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت بالای این مجموعه اظهار کرد: این پایگاه با وسعتی حدود ۱۸ هکتار، از موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی برخوردار است و زیرساخت‌های مناسبی برای تبدیل شدن به یک مرکز امدادی و آموزشی در سطح ملی دارد، اما هنوز از نظر امکانات، ابنیه و تجهیزات نیازمند توسعه است.

وی افزود: هدف اصلی سفر امروز دبیرکل جمعیت هلال احمر به این منطقه، آغاز عملیات توسعه پایگاه و اختصاص اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی این مرکز بوده است.

لاهوتی با اشاره به استقرار یک فروند بالگرد امدادی در این پایگاه گفت: همچنین یک دستگاه آمبولانس جدید تحویل شده و قرار است یک دستگاه خودروی نجات و یک دستگاه آمبولانس دیگر نیز در اختیار جمعیت هلال احمر لنگرود قرار گیرد این تجهیزات می‌توانند هم در ایام غیر تابستان به‌عنوان پشتیبان امدادی و هم در فصل تابستان برای پوشش سواحل مورد استفاده قرار گیرند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس خاطرنشان کرد: کشور ما از مجموع ۳۶ نوع بلایای طبیعی شناخته‌شده در جهان، با ۳۲ نوع آن درگیر است این آمار نشان می‌دهد که ایران جزو کشورهای پرحادثه به شمار می‌رود، بنابراین باید سرمایه‌گذاری جدی در حوزه پایگاه‌های امداد و نجات و به‌ویژه پیشگیری از بحران انجام گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: آغاز عملیات توسعه‌ای امروز بتواند مقدمه‌ای برای راه‌اندازی یک پایگاه مجهز، علمی و عملیاتی در تراز کشوری باشد.