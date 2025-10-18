لاهوتی: بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه لنگرود هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی دعصر شنبه با حضور در مجموعه انتظامی لنگرود ضمن تشریح اقدامات نیروی انتظامی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارتقای امنیت گفت: آمار عملکرد نیروی انتظامی در مقابله با جرایم اقتصادی و قاچاق کالا نشاندهنده تلاش قابل توجه این نیروها است و باید برای بهبود قوانین موجود نیز چارهاندیشی شود.
وی افزود: بر اساس گزارشهای موجود، در شش ماهه اول امسال بیش از ۵۵ هزار پرونده مرتبط با قاچاق کالا تشکیل شده که این آمار قابل توجهی است همچنین با افزایش ۸۹ درصدی پروندههای کلان اقتصادی، نیروی انتظامی در مقابله با جرایم اقتصادی ورود جدی داشته است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به اهمیت همکاری و تبادل اطلاعات بین دستگاهها اضافه کرد: این همکاریها نقش مؤثری در بهبود وضعیت امنیتی و قانونی شهرستان دارد و ما آمادگی داریم با انتقال اطلاعات و تجربهها، در اصلاح قوانین نیز مشارکت کنیم.
وی سپس به پروژههای مهم عمرانی شهرستان اشاره کرد و گفت: در شرایط اقتصادی سخت، بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختها هزینه شده است از جمله پروژه پل شهید املاکی به مبلغ ۶۳۰ میلیارد تومان که مراحل پایانی خود را طی میکند و مسیرهای روستایی نیز با آسفالت در حال بهبود هستند.
لاهوتی درباره وضعیت رودخانه لنگرود و اهمیت حفاظت از زمینهای کشاورزی خاطرنشان کرد: ۹ هزار هکتار زمین کشاورزی در حوزه رودخانه لنگرود وجود دارد که حفظ آنها از اهمیت بالایی برخوردار است پروژه فاضلاب شهری نیز با اعتبار بیش از ۷۳۰ میلیارد تومان در حال اجرا است تا مشکلات زیست محیطی منطقه کاهش یابد.
نماینده لنگرود در مجلس همچنین از تلاشها برای رفع مشکلات آب شرب در روستاهای شهرستان خبر داد و بیان کرد: تأمین آب ۴۱ روستای شهرستان از اولویتهای مهم است و با تلاش مسئولان مربوطه، رینگ آبرسانی شهر نیز تکمیل شده است.
وی در پایان از همکاری خوب دستگاه قضائی و فرمانداری در اجرای قانون و افزایش امنیت قدردانی کرد و گفت: ارتباط مستمر با مردم و اطلاعرسانی دقیق میتواند به کاهش سو استفادهها و ارتقای رضایت عمومی کمک کند.
