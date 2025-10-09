به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان گیلان که با محوریت بررسی چالشهای زیستمحیطی و زیرساختی گیلان برگزار شد با بیان اینکه اصلیترین مسئله گیلان محیط زیست است، اظهار کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها و نمایندگان مجلس، میتوان گامهای مؤثری در جهت حل بحرانهای زیستمحیطی استان برداشت و گیلان را به الگویی موفق در مدیریت منابع طبیعی تبدیل کرد.
وی با تأکید بر اهمیت ویژه مسائل زیست محیطی گفت: گیلان استانی متفاوت است و هیچ نقطهای در کشور شرایط اقلیمی مشابه آن ندارد چرا که در سال آبی گذشته میانگین بارندگی کشور زیر ۱۵۰ میلیمتر بود در حالی که گیلان ۱۰۴۷ میلیمتر بارندگی داشت و تنها در سه روز گذشته میزان بارندگی در آستارا و انزلی معادل دو سال بارندگی در برخی مناطق کشور بوده است.
استاندار گیلان با اشاره به موفقیتهای بخش کشاورزی در سال گذشته اظهار کرد: ۹۸ درصد کشت در استان انجام شد و با همکاری مردم، جهاد کشاورزی و آب منطقهای و دیگر دست اندرکاران سالی پربار را پشت سر گذاشتیم.
بحران فاضلاب و آلودگی تالابها
وی با اشاره به وضعیت فاضلاب شهری و تأثیر آن بر آلودگی تالابها گفت: میانگین اجرای طرحهای فاضلاب در کشور بیش از ۷۰ درصد است اما در گیلان این رقم کمتر از ۳۰ درصد است.
نماینده عالی دولت در گیلان اضافه کرد: در تهران با حفر ۲۵۰ متر به آب میرسند اما در گیلان تنها با یک متر حفاری به آب میرسیم و این نشان میدهد که باید توجه ویژهای به زیرساختهای فاضلاب در استان شود
استاندار گیلان در ادامه به موضوع پسماند و زبالههای صنعتی، پزشکی و کشاورزی پرداخت و گفت: روزانه حدود ۱۰۰۰ تن زباله در سراوان دفن میشود و در حال حاضر ۸ نقطه جمعآوری پسماند در استان فعال هستند که مرکز اصلی آن در رشت قرار دارد.
حق شناس با بیان اینکه سابقه دفن زباله در جنگلهای هیرکانی سراوان به ۴۰ سال پیش بازمیگردد، افزود: در سال ۱۳۹۱ یک کارخانه زبالهسوز با مبلغ ۴۰ میلیون دلار برای استان در نظر گرفته شد اما کمتر از ۱۰ درصد آن پرداخت شد و پروژه متوقف ماند.
وی همچنین از راهاندازی ۴ خط کمپوست در سراوان خبر داد و افزود: در حال حاضر ظرفیت این خطوط ۶۰۰ تن است و با اورهال دو خط دیگر، این رقم به ۸۰۰ تن خواهد رسید.
استاندار گیلان تصریح کرد: اگر بتوانیم زبالهها را به RDF (سوخت مشتقشده از زباله) و کود کمپوست تبدیل کنیم، میتوانیم میزان دفن را به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهیم.
پیشنهاد استفاده از حملونقل ریلی
حقشناس پیشنهاد داد: با استفاده از ظرفیت حملونقل ریلی رشت به آستارا بخشی از ریجکتها میتواند برای دفن به مناطق کویری منتقل شود و کود آلی نیز در گیلان تولید گردد همچنین همکاری با کارخانههای سیمان برای تبدیل زباله به انرژی میتواند در دستور کار قرار گیرد.
ترافیک، گردشگری و دغدغههای شهری
استاندار گیلان با اشاره به ورود ۱۶۰ هزار خودرو به گیلان در تعطیلات اخیر، گفت: بخش عمده ترافیک استان در شرق گیلان متمرکز است لذا صنعت اصلی ما گردشگری است و باید برای مدیریت پسماند مسافران، برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد.
حقشناس یادآور شد: ارزش برنج گیلان معادل کل نان تولیدی در ایران است که اگر در بخش کشاورزی به بهزراعی و بهنژادی توجه شود گیلان و مازندران میتوانند کل برنج کشور را تأمین کنند.
استاندار گیلان با اشاره به وضعیت بحرانی تالابهای استان گفت: بیش از ۹۰ درصد برخی تالابها خشک شدهاند البته طرح احیای تالابها از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۵ در جریان است اما نیازمند اقدام جدی و مستمر است البته ورود آزولا، کاهش حقآبهها و تغییرات اقلیمی از جمله عوامل تهدیدکننده هستند.
نماینده عالی دولت در گیلان اضافه کرد: تالابهای استان از نظر زیستمحیطی، خزندگان، پرندگان و گونههای ماهی، ارزشمند و حساس هستند و ثبت رامسر و اقدامات حفاظتی باید با جدیت دنبال شود.
استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها و نمایندگان مجلس، میتوان گامهای مؤثری در جهت حل بحرانهای زیست محیطی استان برداشت و گیلان را به الگویی موفق در مدیریت منابع طبیعی تبدیل کرد.
