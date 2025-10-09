محمد سبزهزاری، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، تا اواسط وقت فردا جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش محسوس رطوبت در نوار ساحلی، مناطق جنوب شرقی، جنوبی و بخشهای مرکزی استان خواهد شد.
وی افزود: احتمال وقوع مه رقیق در ساعات صبحگاهی و شامگاهی در سواحل جنوبی و جنوب شرقی وجود دارد که میتواند موجب کاهش دید افقی و اختلال در تردد شود.
سبزهزاری با اشاره به تغییرات جوی در روزهای آینده گفت: از فردا تا پایان وقت شنبه، وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخشهایی از مرکز استان شدت خواهد گرفت و در برخی نقاط با تندبادهای لحظهای همراه خواهد بود. در نتیجه، احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان همچنین از مواج بودن شمال خلیج فارس در این بازه زمانی خبر داد و تصریح کرد: کاهش دمای ۲ تا ۴ درجهای تا روز یکشنبه در اغلب نقاط استان پیشبینی میشود.
در گزارش شبانهروزی هواشناسی، رامشیر با دمای ۴۲.۵ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۱۲.۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان اعلام شدند. همچنین اهواز در این مدت به بیشینه دمای ۴۱.۷ و کمینه دمای ۱۸.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.
